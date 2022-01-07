8 أطعمة تسبب البرود الجنسي.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

الأطعمة والمشروبات تؤثر بلا شك على صحتنا، سواء الجسدية أو النفسية، وهناك قائمة قد تجعلك تشعر بالبرود الجنسي، نستعرضها لكم وفقا لموقعي "timesofindia" و"insider".

-النعناع

المنثول الموجود في النعناع يقلل من القدرة الجنسية للنساء.

-الجبن

يتلاعب الجبن بإنتاج الجسم الطبيعي للهرمونات، بما في ذلك هرمون الاستروجين والتستوستيرون.

-المعجنات

يؤدي تناول الدقيق الزائد إلى الإصابة بمرض السكري، ويزيد هذا من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

-الأطعمة المقلية

تعمل الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة على خفض مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

-المشروبات الغازية

تحتوي الصودا على المحليات الصناعية، وخاصة الأسبارتام، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات السيروتونين، ويعد السيروتونين هو هرمون حيوي في تعزيز الشعور بالرفاهية أو السعادة، ويقول الباحثون إن انخفاض مستواه يرتبط بانخفاض الرغبة الجنسية.

- فول الصويا

المستويات العالية من فول الصويا في جسم المرأة، يمكن أن تقلل الهرمونات الجنسية وتعطل وظيفة المبيض، وبالتالي البرود وضعف القدرة الجنسية.

- الشوربة المعلبة

الشوربات والوجبات المعلبة غنية بالصوديوم الغذائي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وانخفاض تدفقه إلى أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

- زجاجة المياه البلاستيكية

الماء لا يسبب البرود الجنسي ولكن الزجاجة البلاستيكية، المصنوعة من مادة BPA ، هو مكون كيميائي موجود في معظم عبوات وعلب الطعام البلاستيكية ويرتبط بتأثيرات سلبية على الخصوبة لدى النساء، وجدت دراسة سلوفينية في مجلة Fertility & Sterility أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات BPA في الجسم انخفاضًا في عدد البويضات.