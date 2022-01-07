لطرد السموم من الجسم وحل مشكلة البواسير.. تناول قشر هذه الفاكهة باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الفاكهة التي تحتوي على طبقة قشرة عادة ما نتخلص من قشرتها في سلة القمامة، لكن ماذا لو عرفت أن لها أيضا فوائد صحية مهمة؟

يساعد قشر الرمان في تحسين ضغط الدم، وجلوكوز الدم، ومستويات الكوليسترول، وتشكل القشور الحمراء نحو 50٪ من قيمة الفاكهة، وتحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الفاكهة، فضلا عن الفوائد الأخرى التي نستعرضها وفقا لموقعي "healtline" و "timesofindia".

-يساعد في علاج الأمراض الجلدية

يحمي قشر الرمان من الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن فرط التصبغ وحب الشباب وعلامات الشيخوخة والتئام الجروح.

-يساهم في علاج البواسير

تؤكد الدراسات قدرته على تقليص الأوعية الدموية المتورمة، ويحسن قدرة شفاء الأنسجة بفضل تكوين طبقة تحسين وواقية.

-يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تبين أن مستخلص قشر الرمان يحسن مستويات السكر في الدم، والمؤشرات الحيوية لصحة القلب عند تناوله كمكمل غذائي.

-يحمي من فقدان السمع

تشير العديد من الدراسات إلى أنه يساعد في منع فقدان السمع المرتبط بالعمر.

-يحسن وظائف المخ

يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا في تطور مرض ألزهايمر، نظرًا لأن قشور الرمان غنية بمضادات الأكسدة، لذلك فهو يساعد في تحسين وتقوية الذاكرة.

- يحمي من مرض السرطان

أظهرت دراسات أن مستخلص قشر الرمان يحد من نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، بما في ذلك خلايا سرطان الثدي والفم والقولون والبروستاتا والكبد.

- يحسن صحة الأسنان

له خصائص قوية مضادة للبكتيريا، وثبت أنها تمنع تراكم الترسبات، وتساعد في علاج أمراض الأسنان واللثة المختلفة عند استخدامها في غسول الفم.

-له خصائص مضادة للجراثيم

ثبت أن مستخلصات الرمان لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا، مما يجعلها فعالة في منع الالتهابات وتحسين التئام الجروح.

-يطرد السموم من الجسم

يعمل قشر الرمان أيضاً على تخليص الجسم من سموم ويمنع تراكمها، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

طريقة استخدام قشور الرمان:

إذا كنت ترغب في صنع بودرة الرمان بنفسك، يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

- افصل القشور عن الفاكهة.

- ضع القشور بالقرب من نافذة معرضة لأشعة الشمس المباشرة لمدة يومين أو ثلاثة أيام، أو حتى تجف تمامًا.

- أضف القشور إلى الخلاط واطحنها لتصبح مسحوقًا ناعمًا.

- قم بتخزين المسحوق في درجة حرارة الغرفة في حاوية محكمة الإغلاق.

- يمكن استخدامه لعمل ماسك للوجه عن طريق مزجه مع كمية كافية من الماء لعمل معجون، بدلاً من ذلك، يمكنك محاولة نقعه في ماء ساخن ثم تصفيته للاستمتاع به كشاي عشبي.