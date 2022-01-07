7 أشياء تحدث لجسمك في الشتاء.. أبرزها ارتفاع السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الطقس البارد يجعلنا نفضل البقاء في الداخل وأكثر عرضة للفيروسات والالتهابات، ولكن إلى جانب أمراض الشتاء هذه، يؤثر الطقس البارد على أجسامنا بعدة طرق مفاجئة، ولا تكون جميعها ضارة بصحتنا.

وفيما يلي، نوضح أبرز 7 أشياء تحدث لجسمك في الشتاء، وفقا لموقع "brightside" الأمريكي.

تشقق وجفاف الشفاه:

الطقس البارد يجعل شفتيك جافة، لذا فأنت تميل إلى لعق شفتيك كثيرًا لترطيبهما، وعلى الرغم من أن القيام بهذا يعطيك تعطيك راحة مؤقتة، إلا أن هذه العادة تجعل شفتيك متشققة، إذ يتبخر اللعاب بسرعة كبيرة، مما يجعل شفتيك أكثر جفافاً من ذي قبل.

ألم الأسنان:

إذا كانت لديك أسنان حساسة، فتشعر بألم حاد وثاقب عندما يكون الجو باردًا جدًا في الخارج، ويمكن أن يصل الهواء البارد إلى الأعصاب العميقة داخل الأسنان ويسبب إصابة أسنانك، لذا ينصح أطباء الأسنان بالتنفس من خلال أنفك عندما تكون بالخارج، ولف وشاحًا حول فمك لإبقائه دافئًا وحماية أسنانك الحساسة من برد الشتاء.

ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يشجع الطقس البارد جسمك على إفراز هرمونات التوتر التي تزيد من مستويات السكر في الدم، وبالنسبة للكثيرين مع انخفاض درجة الحرارة، يزداد سكر الدم أيضًا لأنه عندما يكون الجو باردًا يقل حافزنا للخروج وممارسة الرياضة، نظرًا لأن النشاط البدني يخفض نسبة السكر في الدم، يوصي الأطباء بممارسة التمارين في المنزل في الشتاء للحفاظ على مستوى السكر تحت السيطرة.

فقدان الوزن:

في حين أنه من الصحيح أن الكثير من الأشخاص يكتسبون الوزن في الشتاء، إلا أنه من السهل أيضًا على الجسم حرق السعرات الحرارية عندما يكون الجو باردًا، لأنه عندما تتكيف أجسامنا مع درجات الحرارة الباردة، فإننا ننتج الحرارة ونحرق طاقة إضافية، وعندما نرتجف للتكيف مع البرد، نحرق المزيد من السعرات الحرارية لتوليد الحرارة.

المزيد من التجاعيد:

بشرتنا أكثر عرضة للتلف خلال موسم البرد، ويبدأ جلدك بالجفاف بسبب انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء خلال أشهر البرد، ولا يمكنها الاحتفاظ بكمية كافية من الماء، ونتيجة لذلك، تصبح جافة وعرضة لمزيد من التجاعيد.

قد تتفاقم بصرك:

تكون أعيننا أكثر عرضة للخطر في الشتاء، لأنه غالبًا ما ننسى ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية في موسم البرد، بالإضافة إلى أن الطبقة الرقيقة من الفيلم المسيل للدموع التي تغطي أعيننا حساسة للغاية للهواء الجاف والرياح التي يمكن أن تجعلها جافة بشكل مؤلم.

الجفاف:

خلال أشهر الشتاء نادرًا ما نشعر بالعطش وغالبًا ما ننسى تناول كمية كافية من الماء، نظرًا لأننا نتعرق بشكل أقل في الطقس البارد، فإننا نميل إلى تناول كميات أقل، معتقدين أننا نشعر بالترطيب الكافي، ولكن الشعور بعطش أقل لا يعني أن جسمك يحتاج إلى كمية أقل من الماء، لذا من المهم تناول الكمية المناسبة من الماء التي يحتاجها جسمك يوميًا.