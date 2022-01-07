5 نصائح للعناية بقدم الرجال.. «اغسلها بالماء والصابون وجففها جيدا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا يهتم بعض الرجال عادة بمظهر أو ملمس أو رائحة أقدامهم، ولكن ينصب معظم الاهتمام على الملابس والرائحة الخارجية الذكية وكذلك الشعر والأحذية، بينما تظل القدمين والبشرة وغيرها من المناطق دون اهتمام تقريبا، وفيما يلي نصائح للرجال للعناية بأقدامهم بحسب موقع «american health network».

غير جواربك يوميًا

تتعرق القدمان أثناء النهار، لذا من المهم تغيير جواربك مرة أو مرتين يوميًا لمنع التعرق المفرط، حيث يصاب بعض الرجال بفرط التعرق، وهي حالة تتعرق فيها القدم بشدة لدرجة أنها قد تنزلق داخل الحذاء، ويمكن أن تسبب هذه الحالة التهابات ورائحة كريهة للقدم.

ويفضل ارتداء القطن والألياف الأخرى التي تتنفس، ويمكن أن تكون فعالة للغاية في السيطرة على التعرق.

اغسل قدميك بالماء والصابون

يجب على الرجال غسل القدمين بالماء والصابون يوميًا للسيطرة على سعفة القدم أو الوقاية منها، وهذه حالة شائعة جدًا، خاصة بالنسبة للرجال الذين يرتدون أحذية لا تدخل الهواء.

كما يمكن الإصابة بالقدم الرياضي وهو مرض عبارة عن طفح جلدي متقشر ومثير للحكة وأحيانًا مؤلم ينتشر على طول أصابع القدم أو باطن القدم.

جفف قدميك تمامًا

بعد غسل قدميك، من المهم التركيز على تجفيف المناطق الواقعة بين أصابع القدم، يمكنك وضع المرطب، لكن لا تضعه بين أصابع القدم لأنه قد يتسبب في تكسر الجلد أو الأنسجة وتقرحها.

قص أظافر القدم بشكل مستقيم

عقم مقص أظافر قدمك بقليل من الكحول قبل الاستخدام، ولا تحاول قص الظفر بالكامل مرة واحدة ولا تحفر في زوايا أظافرك، ما عليك سوى قصها بشكل مستقيم مع ترك الأظافر طويلة قليلاً.

من المهم أيضًا قص الأظافر عندما تجف لأنها قد تتمزق الأظافر المبللة أو تنثني لأنها أكثر نعومة.

لا تسبب جروح في قدمك لحل مشكلة

بدلًا من إزالة قطع من لحمك، جرب علاج مسامير القدم بحجر الخفاف أو وضع حشوة ملائمة في حذائك، كما يمكن علاج فطريات الأظافر أحيانًا عن طريق إزالة جزء من الظفر، أو باستخدام الأدوية المضادة للفطريات المتاحة دون وصفة طبية والمخصصة للأظافر، دون الحاجة لعمل جروح وقطعيات في القدم.