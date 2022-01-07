هاني البحيري يتبرع بتصميم فستان الزفاف لأصغر محاربة سرطان ثدي: حبيت أفرحها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مكنتش متوقعة المفاجأة دي ومش مصدقة اللي حصل ومبسوطة جدا إن هاني البحيري هيصمم فستان فرحي»، هكذا عبرت زينب عثمان أصغر محاربة سرطان ثدي في مؤسسة «بهية»، عن فرحتها العارمة حينما علمت أن مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري سيتبرع بتصميم فستان زفافها، ووعدها بالحضور لإدخال الفرحة على قلبها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قصة اختيار هاني البحيري لأصغر محاربة لسرطان الثدي

يروي مصمم الأزياء العالمي «هاني البحيري» لـ «هن» تفاصيل اختياره لـ زينب عثمان ليصمم لها فستان الزفاف قائلا: «إحنا بنحب نقدم الخير أنا ومصممة الأزياء جيهان هريدي ونعيمة كامل، قدمنا حوالي 200 شال صوف كنا متبرعين بيه، ورانيا جابت هدايا الكريسماس».

تبرع هاني البحيري بتصميم فستان الزفاف

بالصدفة البحتة روى أحد صناع مسلسل «إلا أنا» حكاية أصغر محاربة للسرطان في مؤسسة بهية لمصمم الأزياء: «صناع مسلسل إلا أنا قدمولي زينب أصغر محاربة للسرطان وقالولي إن فرحها في شهر فبراير الجاي، حقيقي فرحت إنها عدت المحنة دي وقولتلهم أنا عليا فستان الفرح وده من نفسي، مسألتش حتى إذا كانت البنت اشترت الفستان ولا لسة، وزينب نفسها أصلا مطلبتش مني، أنا حبيت أفاجئها وأفرحها هي بنوتة جميلة وزي القمر، وربنا هيكرمها وهتتجوز، وده مثال حلو للمرضى اللي جالهم نفس المرض اللي في سنها، إن ربنا سبحانه وتعالى بيشفي وبيقدروا يتجوزا ويفرحوا ويلبسوا فساتين أفراح».

يقول مصمم الأزياء هاني البحيري إن القائمين على فرح «زينب» سيدعون أهالي مرضى السرطان لبث الأمل فيهم وأن الله قادر على شفائهم برحمته الواسعة.

أول بروفة لمقاسات الفستان غدا

حسب «البحيري»، ستكون أول «بروفة» لـ «زينب» لمقاسات فستان زفافها غدا: «زينب جيالي بكرة عشان تعمل أول قياس وكدة، وأنا هسافر فرنسا عشان عندي ديفليه، والتيم عندي هيتشغلوا على الفستان إن شاء الله».

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة «بهية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رد فعل «زينب»، التي قالت: «أنا فرحانة إني بقيت من فريق بهية، وبتمنى في السنة الجديدة إنه ميكونش في حد تعبان خالص، وبطلب منكم تدعولي في بداية حياتي الجديدة إني أكون سعيدة وتكون بداية خير علينا كلنا».