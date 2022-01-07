معلمة فيديو الرقص وزملاؤها في أسبوع.. طلاق وتنمر وتحقيق و«فضيحة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أيام قليلة انقلبت حياة المعلمة آية يوسف صاحبة مقطع فيديو الرقص في رحلة نيلية، رأسا على عقب، وتحولت إلى حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر المقطع على نطاق واسع.

أزمات عدة عاشت فيها معلمة المنصورة بعد انتشار مقطع الفيديو، تسبب في إحالتها و4 معلمين للنيابة الإدارية للتحقيق معهم، ولم تنته مشكلاتها عند هذا الحد، وإنما زاد عليها خلافات عدة بينها وبين زوجها انتهت بالانفصال، بالإضافة إلى صعوبة ذهاب طفلها بالصف الرابع الابتدائي لأداء الامتحانات.

واستعرضت «الوطن» في بث مباشر آخر تطورات معلمة اللغة العربية آية يوسف صاحبة فيديو الرقص الشهير، وتبين أن الأسرة تعرضت لضغوط بعد انتشار مقطع الفيديو حتى وصل الأمر إلى الطلاق، بالإضافة للضغوط التي تعرض لها المعلمون الذين ظهروا في مقطع الفيديو.

تنمر على معلمي المنصورة بعد انتشار مقطع الفيديو

وتعرض المعلمون لتنمر كبير بعد انتشار مقطع الفيديو، تسبب في امتناع أبنائهم عن الذهاب للمدرسة بسبب الـ«فضيحة» التي لحقت بهم.

كما رفض زوج «معلمة المنصورة» الظهور إعلاميا بعد آخر ظهور له هو وزوجته على شاشة الـ«الوطن»، والذي أكدت خلاله المعلمة أنها سوف تقاضي من صور مقطع الفيديو ونشره، ولكن حتى الآن لم تقم أي دعوى قضائية.

وجرى تحويل معلمة المنصورة ومجموعة المعلمين الذين ظهروا معها في الفيديو إلى تحقيق داخلي في مديرية التربية والتعليم، وتم اتخاذ القرار بإحالتهم إلى التحقيق للنيابة الإدارية.