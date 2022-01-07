مبروك عطية ردا على سيدة تفكر في قتل أولادها: «المشغول بذكر الله لا يشغله ضرر» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من الخواطر والأفكار ترد على ذهن الأشخاص ويكون بعضها أمارة بالسوء، وتدعو للأعمال المحرمة والمخالفة للشرع والدين، وممارسة القتل والعنف، وهو ما يشكو منه بعض الأشخاص، ويحاولون التخلص منها حتى لا يكونوا عرضه لارتكاب جرائم ووقوع في أخطاء نهى عنها الله ورسوله.

وورد سؤال للدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا، خلال بث مباشر، عبر قناته على «يوتيوب»، من أحد المتابعين تشكو من أحاديث النفس التي تسيطر عليها بقتل أطفالها والتخلص منهم، وجاء محتوى السؤال، كالتالي:«أحاديث النفس بأني اقتل أولادي واخلص عليهم واحد واحد، تطاردني تلك فماذا أفعل؟».

انتشار القتل والرعب وأحاديث النفس

وقال الدكتور مبروك عطية خلال الرد على السؤال: «اللي عايش مرفه واللي عايش في نكد أحاديث نفسه هتبقى شاربة من هذا النكد والرفاهية، لا غرابة بأن تحدثك نفسك بأنك تقتل أولادك واحد وواحد، لكن السؤال يبقى ماذا افعل في تلك الأحاديث؟».

الدكتور مبروك عطية يرد على سؤال شائك

وتابع الدكتور مبروك عطية، خلال البث المباشر والرد على السؤال:«عندنا قاعدة بتقول المشغول لا يُشغل، خلي نفسك مشغولة بذكر الله والتفكر في ملكوته، وذكر نعمه، ولا يشغلك ضرر علشان كده تبدو قيمة الآية يأيها الذين أمنوا، اذكروا الله ذكرا كثيرا»، هي مقصودة لأن كل ما تذكر ربك كثيرا هتذكر الدنيا قليلة بما فيها الأكل والغنى والفقر والخوف من الأحداث والبشرية، أمرنا الله تعالى أن نذكره ذكرا كثيرا».

لو ذكرت الله مش هتلاقي وقت لأحاديث النفس

«لو ذكرت الله مش هتلاقي وقت لأحاديث النفس، هتسرح للذكر وتشتاقله وترجعله تاني»، بهذه العبارة واصل الدكتور مبروك عطية، الرد على السؤال، قائلا:«هذا الزمان الغريب ناسه أصبح عكرا، في أي لحظة تقول يارب تلاقيه بيلبي دعائك».