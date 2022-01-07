في 10 دقائق.. جددي جمال بشرتك بأقنعة الشاي الأخضر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للشاي الأخضر العديد من الفوائد للجسم، حيث يعمل على حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد ويسهم في خفض الوزن بالاضافة إلى الحد من ارتفاع ضغط الدم، وللشاي الأخضر العديد من الفوائد للبشرة منها كما ذكرها موقع «healthy line».

فوائد الشاي الأخضر للبشرة

قناع أكياس الشاي الأخضر والعسل

في حال المعاناة من البشرة الجافة، يمكن ترطيبها بالعسل والشاي الأخضر الذي يخفف من الالتهاب ويمكن تحضيره بالخطوات الآتية:

- ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

- 2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الخام.

خطوات تحضيره

مزج العسل بالشاي الأخضر جيدا.

وضع القناع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد ثم تجفيفه بلطف.

يمكن استخدام ذلك القناع مرة أسبوعيا.

قناع الشاي الأخضر وزيت جوز الهند والليمون

من الأقنعة المفيدة لتفتيح البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

خطوات تحضيره

مزج جميع المكونات معا باستخدام خفاقة أو ملعقة للحصول على مزيج ناعم.

توزيع المزيج على الوجه بأطراف الأصابع وتركه أقصى مدة 10 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء الدافىء.

وضع مرطب مناسب للبشرة.

استخدام هذا القناع 1-2 مرة في الأسبوع.

قناع أكياس الشاي الأخضر وورق الأرز

يخفف هذا القناع من التهابات الوجه وعلامات الشيخوخة

المكونات

كوب من الشاي الأخضر.

ورق الأرز.

خطوات التحضير

سكب كوب من الشاي الأخضر في صينية صغيرة.

نقع ورق الأرز في الشاي الأخضر لمدة دقيقتين.

رفع الورق من الشاي الأخضر ووضعه على الوجه.

والخطوة الأخيرة ترطيب الوجه بمرطب.