الامارات | توقيف عامل مقهى متورط بقضايا إجهاض في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف عامل مقهى متورط بقضايا إجهاض في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الجهات الامنية المغربية، شابا يعمل نادلا بإحدى المقاهي وسط مدينة خريبكة، لتورطه في قضايا إجهاض، و اتجاره في أقراص طبية تستعمل من أجل إجهاض الأجنّة.

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة " هسبريس" الإلكترونية أن القضية تفجرت حين قصدت شابة أحد المستشفيات المحلية، بسبب آلام حادة أحست بها في رحمها بعد تناول أقراص طبية، وهي حامل ما تطلب إخضاعها إلى فحوصات طبية كانت نتائجها مثيرة للشكوك.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية دخلت على الخط، لتؤكد الشابة على أنها اشترت أقراص الإجهاض من نادل مقهى، مما دفع العناصر الأمنية إلى الانتقال إلى مكان عمله وإيقافه بأمر من النيابة العامة، خوفا من قيامه ببيع هذه الاقراص التي قدي ينجم عنها مخاطر صحية قاتلة.

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت بوضع الشاب رهن تدابير الحراسة النظرية، ووضع الشابة رهن المراقبة بسبب وضعها الصحي وضرورة تواجدها في المستشفى، في أفق متابعتهما كل بحسب المنسوب إليه.

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