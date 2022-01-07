أحدث صيحات الموضة لطلاء الأظافر 2022.. «الاستيكرز وباربي بينك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إذا كنت تشعرين بالملل من المانيكير التقليدي أو سئمتٍ من الألوان التي كنت تستخدميها طوال عام 2021، فقد حان الوقت التغيير وتجربة كل ما هو جديد في عام 2022، لذلك تقدم «هن» أحدث صيحات الموضة الرائجة للأظافر خلال العام، والتي لابد من تجربتها وفق موقع instyle.

المناكير الفرنسي الملون

يعتبر المانكير الفرنسي من الكلاسيكيات في عالم طلاء الأظافر، ولكن هذا العام عاد المانكير الفرنسي الملون بقوة من جديد، فهو مناسب جدا لمحبي التغيير والجرأة، حيث يضيفي نوعا من المرح على إطلالتك.

طريقة وضعه

ضعي لون رئيسي على الظافر كامل مع خط من لون آخر كاللون الذهبي أو الفضّي، ويمكنك أيضا وضع ألوان متعددة على كل ظافر، ويعتبر المانيكير الفرنسي مناسب جدا للأظافر الطويلة.

اللون الأزرق بدرجاته

سيطر اللون الأخضر على عام 2021، ولكن وفق قائمة شركة بانتون العالمية فاللون الأزرق هو موضة العام، فهو لون قوي وملفت يزيد من جاذبية إطلالتك، ومناسب جدا لأشهر الشتاء 2022 الباردة، ومن المتوقع إصدار درجات أفتح وأكثر إشراقا لفصلي الربيع والصيف.

اللون الأسود

هو من أكثر الألوان الرائجة لعام 2022، برغم أنه ليس لونا جديدا، إلا أنه المفضل لدى الكثير من الفتيات، هو حقا لون مميزةٌ ويعطي جاذبية لليدين، ومناسب لجميع ألوان البشرة، ولكل الإطلالات الكاجوال والرسمية.

ألوان النيون «باربي بينك»

امتلأت ألوان النيون عروض الأزياء العالمية، فهي مناسبة جدا للفتيات التي تحب الألوان الجريئة غير المألوفة، والدرجات القوية الخاطفة للأنظار.

لون فيري بيري

عندما أعلنت شركة بانتون أن «فيري بيري» لون العام، أصبح من المتوقع رؤيته كثير في مما يتعلق بالموضة فهو لون يجمع بين سكينة اللون الأزرق وطاقة اللون الأحمر القوية، ويعتبر من الألوان الرقيقة الطبيعية المفعمة بالأنوثة، ومناسب أيضا لجميع الإطلالات الرسمية والكاجوال.

«استيكرز» الأظافر

اذا كان من الصعب عليك وضع طلاء الأظافر ولا تتقني فن دمج الألوان معا، فهذا هو الاختيار المناسب لكي، فقط ضعي طبقة رقيقة من اللون الذي تفضلينه ثم ضعي الاستيكر عليه ليعطي مظهر مختلف تماما على شكل أظافرك.