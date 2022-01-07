فوائد زيت الكتان للبشرة.. «التخفيف من التجاعيد وإزالة الخلايا الميتة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر زيت الكتان من أهم الزيوت التي تساعد في العناية بالبشرة، حيث يساعد على إزالة الخلايا المتراكمة على سطح الجلد، كما يساهم في التخفيف من الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر نتيجة التقدم في السن، كما يساعد في علاج حب الشباب.

فوائد زيت الكتان للبشرة

من فوائد زيت الكتان للبشرة كما ذكرها موقع «bodyunburdened».

يحتوى على العديد من المواد التي تساعد على ترطيب البشرة.

يزيل الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد.

يساعد زيت بذور الكتان على ترطيب الشفاه وعلاج تشققاتها.

يساهم في التخفيف من الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر نتيجة التقدم في العمر.

طريقة استخدام بذور الكتان للبشرة

بذور الكتان من أجل ترطيب البشرة:

- احضار كمية قليلة من زيت بذور الكتان.

- وضع الزيت على اليد، يساعد على ترطيبها.

- استخدام بذور الكتان من أجل علاج الهالات السوداء.

- استخدام بذور الكتان من أجل علاج التهاب البشرة عن طريق مزج كمية متساوية من زيت بذور الكتان مع زيت الأفوكادو، تترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- غسل البشرة بالماء الفاتر.

بذور الكتان للبشرة الجافة

- مزج ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان.

- توضع الخلطة على البشرة وتركها 15 دقيقة.

- شطف البشرة في الصباح جيدا.

- يمكن توزيع ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان على الوجه النظيف في الصباح وقبل النوم.

- اضافة بضع قطرات من زيت الكتان إلى كريم البشرة مما يساعد على ترطيب البشرة وتحسين صحتها.