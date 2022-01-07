خاتم بـ8 ملايين جنيه.. تفاصيل عقد قران رياض محرز وتايلور وارد وقصة حبهما (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 6 أشهر من الخطوبة عقد اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشيستر سيتي، قرانه على عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد، حيث يبدو أن الثنائي جمعا في حفل الزواج البسيط كل العادات العربية والإنجليزية، فقد تزوج رياض محرز على يد مأذون وعلى الشريعة الإسلامية.

تفاصيل زواج رياض محرز

حفل عقد القران كان بسيطا وتم في السر، ولكن كشفت تفاصيله صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد ارتدى كل من الطرفين الملابس البيضاء، واختارت تايلور وارد «جامب سوت» من الجبير الأبيض شفافة في معظمها وصففت شعرها الأشقر في فورمة كلاسيكية، واعتمدت على ماكياج ملائم لتلك المناسبة.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي متزوجان قانونا بحسب الشريعة الإسلامية إلا أنهما في انتظار حفل زفاف كبير في المملكة المتحدة بمجرد أن يسمح له بذلك، إلا أن رياض محرز أحب أن يتزوج وفقا لتقاليد دينه.

من هي زوجة رياض محرز؟

وكانت عارضة الأزياء تايلور وارد قد أعلنت خطبتها من رياض محرز في يونيو من العام الماضي وتزوجته في نهاية نفس العام، وقدم لها رياض محرز خاتما قيمته 400 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 8 ملايين و500 ألف جنيه مصري، واشترى الثنائي منزلا في شيشاير في مدينة مانشستر العام الماضي قيمته نحو 2 مليون جنيه إسترليني أي بما يعادل 42 مليون جنيه مصري تقريبا.

واحتفل الثنائي بالخطوبة في اليونان العام الماضي، وتبلغ تايلور من العمر 23 عاما، بينما يبلغ رياض محرز 30 عاما، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

وأثارت علاقة الثنائي ضجة كبيرة لأنها كانت مرتبطة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز، في مانشستر سيتي، فيما جمعت «محرز» وتايلور علاقة صداقة، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته ريتا، 25 عاما، والتي أنجبت له ابنتين، وارتباطه بها.