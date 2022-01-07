الامارات | الصين اشترت نصف احتياطي الغذاء في العالم !

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين اشترت نصف احتياطي الغذاء في العالم ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الصين شراء معظم احتياطيات الغذاء في العالم من خلال تخزين كميات كبيرة من القمح والأرز والذرة في مستودعات الجمهورية.

ووفقا لموقع "ميكاي آسيا"، فإن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت أن المخزونات الصينية من المواد الغذائية تشهد نموا عام 2022، مضيفة أن بكين قد تشتري نصف احتياطات الغذاء العالمي من خلال تخزين 69 في المئة من إجمالي كمية الذرة و60 في المئة من الأرز و51 في المئة من القمح.

ويرى الخبراء أن الصين زادت من احتياطياتها بنسبة 20 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أن هذه الأرقام عالية لدرجة أن هناك خوفا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

,نقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية، عن خبراء قولهم إن "شهية الصين الكبيرة لشراء الحبوب تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الإمدادات العالمية وتخلق ظروفا للارتفاع المطول في أسعار المواد الغذائية".

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