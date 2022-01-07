مريم جعلت من وجهها «لوحات فنية»: «برسم بالمتاح قدامي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موهبتها في الرسم بالأقلام الرصاص على الأوراق، لم تشبع شغفها، فـ«مريم عيد»، عشقها للرسم بدأ يراودها منذ نعومة أظافرها، وأخذت تطور من نفسها أكثر فأكثر بمرور الوقت، وتحولت من فنانة تحب الرسم بشكل يمكن للجميع أن يتقنه بالموهبة والدراسة، لمحترفة «ميكاب فانتازيا»، تناقش من خلاله بعض القضايا التي تشغل المجتمع، ومن أبرزها تعرض المرأة للعنف.

بداية اكتشاف مريم لموهبتها

مريم شابة عشرينية من أسوان، مجال دراستها ليس له علاقة بعالم الرسم، فهي خريجة معهد مساحة، وتروي بدايات اكشتاف موهبتها لـ«هن»: «أنا عندي 21 سنة، الرسم موهبة عندي من صغري بحب القلم والورقة، كنت بقعد أشخبط كتير، وبدأت أشوف صور وأحاول أقلدها، وفيديوهات من يوتيوب، وأعلم نفسي، بدأت أرسم رصاص، وأعمل بورتريه، واتعلمت أعمل تابلوهات بألوان الزيت».

بداية الرسم على الوجه كانت بمحض الصدفة، حينما رأت «مريم» أكثر من شخصية على الفيسبوك تتبع هذا النوع من الفن، فقررت التجربة قائلة: «فكرة الرسم ع الوش دي شفتها من كام حد على الفيسبوك عجبتني خالص حبيت اجربها وحبيتها جدا عشان مختلفة».

الرسم على الوجه له أدوات ومواد خاصة، إلا أن «مريم» لم تكترث لذلك وتتابع:« المفروض الرسم على الوش ليه الوان وماتريال خاصه بيه بس مش متاحه معايا فبرسم بالميكاب».

تفاصيل رسم مريم على وجهها بالمكياج

أدمنت مريم الرسم على الوجه وبدأت تطور من نفسها، وتشجيع الناس لها منحها المزيد من الحماس، ومن أكثر «اللوكات» التي نالت إعجابا كثيرا كانت للشخصية الكرتونية «سكار»، بالإضافة لـ«لوك» الكنيسة والجامع وفلسطين.الرسم هو مصدر المتعة لـ«مريم» وتتابع:« الرسم على الوش ممتع خالص اكيد حبة اني اكمل واتعلم في المجال ده اكتر وكل الناس تشوف رسمي».

دعم وتشجيع الأهل والأصدقاء، ينعكس بالإيجاب على الشخص الموهوب، وهذا ما اتبعته والدة «مريم» الرسامة الموهوبة، فظلت داعمة ومشجعة لها، لتصبح موهبتها أكثر احترافية، بجانب والدها وإخوتها وأصدقائها، سخروا دعمهم لها، وتسطرد في حديثها: «اكتر واحدة طبعا بتشجعني هي ماما، وهي اللي بتساعدني أنمي موهبتي، وطبعا بابا وإخواتي وصحابي، كلهم بيبقوا مبسوطين من رسمي وتشجيهعم ده بيخليني أكمل».