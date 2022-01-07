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5 طرق غير تقليدية لعمل القرنبيط «دفاية الشتاء»: منها المشروم والطحينة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من الأكلات المرتبطة بفصل الشتاء، يحرص على تناولها العديد كنوع من التدفئة وإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة، والفوائد التي تعود على الشخص، ويعتبر القرنبيط، من أنواع  الخضار الغنية بمضادات الأكسدة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق عمل القرنبيط في المنزل، على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير قرنبيط بالبشاميل

نصف كيلو قرنبيط زهر مسلوق صغير

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم  

نصف كوب كريمة  

ربع كوب جبنة شيدر أحمر مبشورة  

لبن 

ملعقة كبيرة دقيق  

كزبرة خضراء  

ملح  

فلفل أسود  

مكعب زبدة 

طريقة تحضير قرنبيط بالبشاميل

- يشوح الثوم في الزيت وتضاف كزبرة وملح وفلفل أسود

- يضاف القرنبيط

- فى إناء آخر يخلط زيت ودقيق ولبن وكريمة لعمل البشاميل

- يتبل القرنبيط بملح وفلفل أسود ومكعب زبدة ويرفع على النار ويقلب جيدا

- يوضع القرنبيط في بايركس ويضاف صوص البشاميل وفوقه الجبنة

- يدخل القرنبيط الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

- يقدم ساخنا.

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مقادير قرنبيط مهروس بالبطاطس وجرافي المشروم

نصف كيلو قرنبيط مفروم  

نصف كيلو بطاطس مكعبات

ثوم مفروم  

2 ملعقة كبيرة زبدة  

ملعقة كبيرة زيت زيتون  

ملح وفلفل أسود 

الصوص 

2 بصل أحمر قاورما  

ملعقة كبيرة زيت زيتون  

2 كوب مشروم مفروم  

ملعقة كبيرة روزماري مفروم  

2 ملعقة كبيرة دقيق   

1وربع كوب مرقة  

ملعقة كبيرة صويا صوص  

ملح وفلفل أسود  

طريقة تحضير قرنبيط مهروس بالبطاطس وجرافي المشروم

- يشوح الثوم مع رشة زيت زيتون وملح وفلفل

- توضع البطاطس في ماء مغلي مع ملح على النار حتى تقترب من النضج

- يضاف القرنبيط ويترك حتى ينضج القرنبيط والبطاطس تماما

- تصفى البطاطس والقرنبيط بعد السلق ويهرسوا جيدا حتى الحصول على قوام البيوريه

- يضاف الثوم مع الزبدة إلى القرنبيط والبطاطس ويشوحوا قليلا ثم يقدم البيوريه مع الصوص

الصوص

- يشوح البصل مع زيت وملح وفلفل ثم يضاف المشروم والروزماري

- يضاف الدقيق ويشوح مع باقي الخليط ثم تضاف الصويا الصوص والمرقة.

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مقادير قرنبيط مخلل مع الجزر

قرنبيط  

ثوم صحيح  

جزر  

فلفل حار  

ملح

ليمون  

سكر  

ملح  

شبت  

زيت زيتون 

 كمون  

كرفس  

ماء مغلي  

خل  

طريقة تحضير قرنبيط مخلل مع الجزر

- يرص الفلفل والجزر والثوم والقرنبيط في البرطمان مع الكرفس

- يضاف إليه الماء المغلي مذاب به السكر والملح وملح الليمون والكمون والخل

- تضاف رشة شبت وزيت زيتون ويترك البرطمان مغلقا لمدة 3 أيام.

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مقادير قرنبيط بالبسلة والكركم

قرنبيط  

بسلة  

زيت

ثوم  

بصل  

زنجبيل  

كركم  

كارى  

كمون حب  

فلفل حار  

ملح  

طريقة تحضير قرنبيط بالبسلة والكركم

- شوحى الكمون الحب فى الزيت على النار

- قطعى البصل الأحمر وشوحيه فى الزيت مع الكمون ثم ضيفى الثوم المهروس والزنجبيل المقطع

- أضيفى الملح والطماطم المبشورة

- أضيفى ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة والكركم والشطة و1/2 ملعقة من الكمون الناعم

- أضيفى القرنبيط المقطع والبسلة وورق القرنبيط المقطع

- قدمى القرنبيط بالبسلة والكركم مع الأرز الأبيض

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مقادير قرنبيط بالطحينة

قرنبيط مسلوق  

شبت  

بقدونس  

كزبرة خضراء  

سمنه

ثوم  

طحينة  

زبادى  

عصير ليمون  

خل  

بابريكا  

ملح  

فلفل أسود  

طريقة تحضير قرنبيط بالطحينة

- شوحي الثوم في السمنة على النار ثم ضيفي القرنبيط

- ضيفي الكمون والملح والفلفل الاسود ثم ضيفي الكزبرة والبقدونس والشبت

- ضعى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة

- اخلطي الطحينة مع الماء وقلبي ثم ضيفي الخل والزبادي

- ضيفي خليط الطحينة على خليط القرنبيط وادخليها الفرن حتى النضج ثم قدميها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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