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كيف تتعامل الأم مع طفلها؟.. «احضنيه واهتمي بأسراره»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

نصائح لتعامل الأم مع طفلها

تحتاج الأمهات إلى التعامل بشكل مختلف مع الأبناء لاكتساب ثقتهم، والتعرف على الأسلوب المناسب للتعامل معهم، هناك العديد من النصائح على الأم الالتزام بها لتربية الطفل بشكل جيد.

قدمت سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، مجموعة من النصائح لأمهات للتقرب من ابنائهن عبر صفحتها على «فيسبوك».

الاحتضان

يساهم الاحتضان في جعل الطفل يشعر بالأمان، كما أنه يقوي جهاز المناعة لديه. ومع هذا فإنّ الاحتضان يجعل من تصرفات الطفل تتسم بالهدوء.

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الاهتمام بأسرار الطفل

من المهم أن تلتفت الأم إلى أسرار طفلها وأن تحفظها، لأن هذا سيعلمه معنى الخصوصية ويجعلها يثق بأمه أكثر.

ولذلك، على الأم أن تهتم بطفلها وأن تصغي إليه بشكلٍ كامل عندما يقول سره لها ويجب النظر في عينيه ليشعر بأهميته عندها.

التعبير عن ما في النفس

من الجيد أن تترك الأم وقتاً لطفلها للتعبير عمّا في نفسه وما في داخله.

ولذلك، فإنه على الأم أن تعطي لطفلها مجالاً لقول أفكاره والتعبير عن مواقف مرّ بها، مع التركيز على الجانب الإيجابي في تصرفاته لأن ذلك يعزّز ثقته بنفسه.

المشاركة في الأعمال المنزلية

يجب يشارك الأطفال مع والدتهم في الأعمال المنزلية مع مراعاة توزيع المهام وفقاً لعمر كل طفل، مع ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الأشقاء، نظراً لأن المهمة التي سيقوم بها أحدهم في 5 دقائق من الممكن أن ينجزها آخر في 10 دقائق، وهنا يجب مكافأة الأول وتشجيع الثاني ومساعدة من يحتاج منهم للمساعدة.

لا تقدّمي الحلول على طبقٍ من ذهب

عندما يواجه الطفل مشكلة أو موقفاً ما، لا يجب تقديم الحلول له بشكلٍ مباشر وسريع، بل يجب أن يعمل على استعمال عقله وخبراته السابقة في إيجاد حلول بديلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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