5 أخطاء ترتكبيها في العناية بشعرك.. «أغسليه صح.. وتجنبي لفه مبلول»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص العديد من السيدات والفتيات، على اتباع روتين مناسب لطبيعة شعرهن، وإنفاق الكثير من الأموال على منتجات العناية بالشعر، ومع ذلك لا تحصلن على النتائج التي تريدنها، فتعتقد أنها تفعل كل شيء بشكل صحيح، لكن هناك الكثير من الأخطاء البسيطة التي يرتكبها الكثير، يمكن أن تدمر صحة الشعر، تقدم «هن» وفق موقع Brightside، أهم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها.

غسل الشعر بطريقة خاطئة

غسل الشعر أثناء الوقوف وقت الاستحمام أمرًا مريحًا، لكن غسله بالشامبو مع الانحناء إلى الأمام يمكن أن يوفر المزيد من الفوائد، خاصة إذا كان لديك شعر طويل، يجعل من الأسهل وصول المنتجات إلى طبقات الخفية من شعرك، وإذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب، فإن شطف شعرك بهذه الطريقة يحافظ على عدم وصول منتجات العناية بالشعر وزيوت شعرك من الوصول إلى رقبتك وظهرك وتهيج بشرتك.

استخدام الشامبو الجاف على الشعر المتسخ

يعد استخدام الشامبو الجاف طريقة رائعة لتنظيف شعرك، عندما لا يكون لديك وقت، لكن الافراط في ذلك يؤدي إلى تراكم المنتج على فروة رأسك مما يسبب القشرة والحكة.

وضع البلسم لفترة طويلة على الشعر

يعتبر البلسم خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر، هو يحمي الشعر ويجعل خصلاته أكثر نعومة، وأسهل في فك التشابك، لكن عندما تتركيه على شعرك لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الخصلات وجعلها تبدو دهنية، فتركه لمدة لا تزيد عن 3 دقائق يكفي فقط لتحصلي كل فوائده.

الاستمرار فى استخدام نفس المنتجات

تحرص الفتيات عندما تجد الشامبو والبلسم المناسب لشعرها على استخدامهم دائما، لكن في الواقع الشعر يعتاد بمرور الوقت على المنتجات، وفي النهاية يتوقفوا عن اعطاء النتائج المرجوه، فبدلًا من استخدام شامبو وبلسم واحد، استخدمي نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة، وقومي بالتبديل بينهم وفقًا للطقس وما يحتاجه شعرك.

لف الشعر عندما يكون مبللاً

لف شعرك وهو مبلل على شكل ذيل حصان، أو كعكة تبدو طريقة مريحة، لكن هذه العادة فى الحقيقة، يمكن أن تؤذيه فعليًا، وتتسبب في تكسيره، لأن الشعر يكون أكثر ضعفًا عندما يكون مبللاً، والضغط الزائد عليه يضعفه ويؤدي إلى التقصف.