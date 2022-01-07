أكلة الجمعة الرسمية.. طريقة عمل السمك سنجاري مع أرز بالشبت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك من ألذ وأطيب الأكلات، التي يمكن تحضيرها على وجبة الغداء، خاصة في أيام الشتاء الباردة، لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، والبروتين الذي يحتاجه الجسم، بالإضافة لكونه من أفضل أنواع اللحوم البيضاء، وتقدم «هن» خلال الأسطر التالية، وصفة سمك البوري السنجاري، مع أرز الشبت، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حياتك أحلى مع سالي فؤاد.

مقادير السمك البوري السنجاري مع أرز الشبت

4 من السمك بوري مفتوح من الظهر ومفرود.

ربع كوب عصير ليمون طازج

ملح وفلفل

ملعقة كمون

ملعقة صغيرة توابل سمك

ملعقة كبيرة مسطردة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

3 حبة طماطم مقطعة مكعبات

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات

ليمون شرائح

جزرة مبشورة

بقدونس مفروم

شبت مفروم

2 ملعقة زيت

تقديم السمك البوري السنجاري مع أرز الشبت

شرائح ليمون

بقدونس مفروم لتزيين السمك والأرز.

طريقة تحضير السمك

اغسلي السمك جيدا واقطعي الرأس، ثم افتحي الظهر ليكون مسطح الشكل .

في بولة صغيرة اخلطي عصير الليمون والثوم والمستردة والملح والفلفل وتوابل السمك والكمون.

تبلي السمك بنصف الخليط السابق ، ويرص في صينية بعد تبطينه بالفويل ، لكن انتبهي من أن يلمس الفويل السمك.

ضعي زيت في طاسة بها الثوم والخضار وشوحيه قليلا، ثم يضرب في الكبة ضربة خفيف.

يوضع خليط الخضار فوق كل سمكة ، ويوضع شرائح الليمون على الوجة ، ويمكن رش السمك بقليل من الزيت على الوجه.

ادخليه الفرن لمدة 10 دقائق في الرف الاوسط ، ثم 10 دقائق تحت الشواية ليأخذ لون ذهبي .

مقادير أرز الشبت

2 كوب أرز

بصلة كبيرة مبشورة

2 ملعقة زيت

ملعقة توابل سمك

شبت مفروم

مرقة خضار حسب الاحتياج

كمون

ملح وفلفل

شرائح ليمون للتزيين

طريقة تحضير أرز الشبت

ضعي على النار حلة بها القليل من الزيت ويضاف البصل ويشوح حتى يصبح لونه بني

ثم يضاف الارز ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة حسب الاحتياج.

تضاف توابل السمك وملح وفلفل، ويقلب.

اتركيه ليغلي ثم يغطى الاناء ويترك على نار هادئة حتى النضج.

يقلب مع الشبت في الاخر، او يزين بالشبت على الوجه.