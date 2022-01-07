6 نصائح هامة لاختيار مقاس البنطلون الجينز المناسب للفتيات و4 للشراء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«البنطلون الجينز».. من قطع الملابس التي لاغنى عنها لدى كثير من النساء، لسهولة ارتداءه والحركة به، ورغم ذلك تجد الفتيات صعوبة كبيرة عند الشراء، لعدم معرفتهن بأجود الخامات، نظرًا لوجود عدة أنواع من الجينز، لذا تعرض «هُن» خلال التقرير التالي، خطوات بسيطة تساعد على الشراء الأمثل، كما جاء على موقع «bustle».

كيف يمكن شراء بنطلون جينز؟

- اختيار الجينز الثقيل.

- الجينز الخفيف وإن كان مريحًا فإنه أقل جودة، ويتهالك سريعا من الجينز الثقيل.

- التركيز في خياطة البنطلون.

- يجب الحرص على أن تكون خياطة البنطلون متينة، حتى لايتقطع سريعا، وخاصة حول الحواف والجيوب.

التأكد من مناسبة المقاس

عند تجربة البنطلون قبل الشراء، يجب التأكد أن المقاس مريح ويلبس ويخلع بسهولة، فالمقاس الضيق لايكون مريح في اللبس.

كيفية اختيار البنطلون المناسب لشكل الجسم

في حال الجسم الممتلىء من الأعلى ورفيع من أسفل، يجب اختيار الآتي:

- بنطلون ذات وسط متوسط.

- أن تكون أرجل البنطلون واسعة قليلا.

- وفي حال الجسم على شكل كمثرى فاختيار بناطيل داكنة حتى تجعل الجسم من أسفل يبدو أنحف.

- اختيار بناطيل جينز مستقيمة الأرجل.

- اختيار الحجم الذي يجعل الشخص يشعر بالثقة.

- اختيار الأنماط المناسبة للجسم، والتي تجعلك تشعرين بالثقة والراحة عند ارتداءه.