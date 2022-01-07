«لو الرطوبة بوظت الحيط».. خطوات بسيطة تساعد على التخلص منها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في فصل الشتاء تزداد الرطوبة في المنزل، ما يتسبب في تساقط البياض، وأحيانا نمو العفن والبكتيريا في الحائط، ما يخلق بيئة غير صحية في المنزل.

يستعرض «هُن»، طرق التخلص من العفن والرطوبة في حوائط المنزل، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

خطوات بسيطة تساعد على التخلص من رطوبة في المنزل

خلطة الأمونيا للتخلص من الرطوبة والعفن.

يساعد الأمونيا على التخلص من العفن والرطوبة التي تظهر في حوائط الغرف وجدران المنزل، استخدام كمية مناسبة من الأمونيا بحسب مساحة بقعة الرطوبة المتعفنة في حائط الغرفة وخلطها بالماء ثم وضعها في بخاخة ورش بها على بقع العفن والرطوبة في الحائط.

ترك الأمونيا على بقع الرطوبة لمدة تلت ساعة.

إحضار فرشاة صغيرة الحجم، وفرك المناطق التي يتساقط منها البياض.

إحضار قطعة قماش نظيفة وغمرها في الماء، ومسح بها الأماكن التي رش عليها الأمونيا.

خلطة الكلور لتنظيف الحوائط من الرطوبة المتعفنة.

يمكن للكلور أن يساعد في التخلص من العفن، الذي يظهر على جدران المنزل.

خلط مقدار مناسب من الكلور المركز مع الماء الفاتر ووضعه في البخاخة.

رش من البخاخة على أماكن الرطوبة المتعفنة في الحائط وتركه حتى ملاحظة أن أثر العفن يزول.

غسل الحائط بالماء الفاتر وتجفيفه.

طرق أخرى تساعد على امتصاص الرطوبة من المنزل

- التهوية الجيدة

تحسين التهوية في المنزل يساعد على التخلص من الرطوبة الزائدة، خاصة عندما تكون الرطوبة الداخلية أكبر من الرطوبة الخارجية.

- تشغيل المراوح

في حالة عدم وجود أكثر من نافذة في المنزل يمكن تشغيل المراوح مما يقلل من الرطوبة في الغرف الرطبة.

- تشغيل الشفاط

في الحمام والمطبخ بشكل جيد وإخراج البخار اثناء عملية الاستحمام، مما يضمن عدم تراكم الرطوبة.