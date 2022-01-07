آخر ظهور للراحلة مها أبو عوف.. جسم ضعيف ووجه شاحب (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، غادرتنا الفنانة مها أبو عوف، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركة خلفها إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، وعلى رأسها المسلسلات الدرامية، التي لعبت فيها العديد من الشخصيات والأدوار المختلفة والمتنوعة، فلم تختار دورًا لا يناسبها، حتى نجحت في كل أعمالها.

مها أبوعوف، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان، وتعرضها لالتهاب رئوي حاد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ترحل وتترك خلفها العديد من الأعمال، وذكريات عالقة في أذهان المصريين.

آخر ظهور لـ مها أبو عوف قبل الوفاة

ونشرت هاجر الشرنوبي، صورة ترصد آخر ظهور للفنانة مها أبو عوف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال مشاركتها بأحدث أعمالها «الحرير المخملي».

وظهرت الفنانة الراحلة، بخسارة وزن ملحوظة، ووجه شاحب جدًا، أظهر عليه ملامح الإعياء.

ودونت هاجر الشرنوبي، قائلة: «خبر حزين، من هوانم الزمن الجميل، كان ليا حظ أني اشتغلت مع حضرتك آخر أعمالك، مسلسل الحرير المخملي، واتعلمت من حضرتك كتير، الله يرحمك يا أرق بني آدمة شفتها ويجعل مرضك وتعبك في ميزان حسناتك».

وفاة الفنانة مها أبو عوف

ورحلت الفنانة مها أبو عوف، عن عمر يناهز 65، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة وتعرضها إلى التهاب رئوي حاد نقلت على إثره إلى المستشفى، وشُيعت جنازة الراحلة من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، في حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، منير مكرم، وغيرهم من الفنانين، كما شهدت الجنازة انهيار شقيقتها ميرفت.