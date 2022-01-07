لايف ستايل

الامارات | علامة موسكينو تحتفي بعام النمر الصيني بتشكيلة توني ذا تايغر

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة موسكينو تحتفي بعام النمر الصيني بتشكيلة توني ذا تايغر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي علامة موسكينو بعام النمر الصيني من خلال تقديم تشكيلة توني ذا تايغر المصغرة.

واستمد المدير الإبداعي للعلامة جيريمي سكوت المهمة من الأيقونة العالمية لحبوب الإفطار الشهيرة توني ذا تايغر، مضيفاً لها لمسة من الفخامة الإيطالية. وتتميز المجموعة، المكونة من 16 قطعة مطبوعة وفق تقنية الشاشة، برسومات مطرزة. وتشمل المجموعة قمصان التيشرت الضيقة والفضفاضة، والأطقم المكونة من سروال رياضي وفستان مزود بقبعة، والسراويل القصيرة، وسترة من الجينز مزينة بخطوط تشبه جلد النمر، إلى جانب السراويل القصيرة وسراويل الجينز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا