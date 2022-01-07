الامارات | «أورا سكاي بول».. تفاصيل جديدة لباقات الاستمتاع بالردهة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أورا سكاي بول».. تفاصيل جديدة لباقات الاستمتاع بالردهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يناير 2022

كشف سكاي بول، حوض السباحة البانورامي مع الأفق الأول من نوعه والأكثر ارتفاعاً في العالم، عن باقات جديدة لزوار ردهته ومساحة الاسترخاء المجاورة، لضمان مرونة أكبر في اختيار الإطلالة والأوقات التي تناسبهم والتجارب التي يريدون الاستمتاع بها عند زيارة الوجهة الاستثنائية.

وتنطوي أورا تحت محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، وتُعد أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم مزود بردهة.

وتتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي، حيث زود بمصاعد خاصة تنقل الضيوف إلى جزيرة مميزة في الطابق الـ50 من برج ذا بالم تاور، حيث الإطلالات الخلابة على أفق دبي الساحر.

وتقدم الوجهة المميزة إطلالات بانورامية خلابة على أبرز معالم دبي، مثل جزيرة نخلة جميرا وبرج العرب وبرج خليفة وعجلة عين دبي وأفق دبي، حيث يمكن للزوار اختيار أحد الجوانب الأربعة للوجهة للاستمتاع بالمناظر البانورامية وقضاء أوقات مميزة.

وتشمل الباقات تجارب بإطلالات خلابة مثل الإطلالة على برج العرب، وعلى أفق المدينة، وجزيرة نخلة جميرا، وعلى المرسى وعجلة عين دبي، من الـ10 صباحاً إلى الـ7 مساءً.

كما يمكن للمستفيدين من باقة الردهة التلذذ بالفطور أو الغداء أو المشروبات في ردهة أورا المميزة دون الحاجة إلى حجز كرسي استجمام، وتتيح لهم الدخول إلى الردهة مقابل 150 درهماً من 10 صباحاً إلى 2 ظهراً في الفترة الصباحية، أو من 3 عصراً إلى 7 مساءً في الفترة المسائية، أو تجربة قضاء يوم كامل في الردهة من الساعة 10 صباحاً إلى 7 مساءً مقابل 300 درهم إماراتي.

ويمكن الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات والوصول إلى حوض السباحة مقابل رسوم إضافية.

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