الامارات | «رافلز النخلة دبي» يقدم ردهة صولا لموسيقى الجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن «رافلز النخلة دبي» يقدم ردهة صولا لموسيقى الجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إحياءً لمشهد موسيقى الجاز في دبي، يقدم رافلز النخلة دبي، الفندق الفاخر المطل على البحر ردهة صولا لموسيقى الجاز، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الألحان الموسيقية من موسيقى الجاز المفعمة بالحيوية إلى موسيقى الفانك والموسيقى اللاتينية. وستشكل الردهة الجديدة وجهةً مثالية لعشاق موسيقى الجاز الذين يسعون إلى الاسترخاء بعد يوم عمل طويل من خلال الاستماع إلى روائع الموسيقى الكلاسيكية مع الاستمتاع بتشكيلة لذيذة من المأكولات والمشروبات.

وتتميز الردهة المريحة بأجواء هادئة تقدم أحدث وسائل الترفيه الحية لعشاق الموسيقى. وتفتح ردهة صولا أبوابها من الساعة 5 مساءً وحتى 3 صباحاً خمسة أيام في الأسبوع، حيث تقدم مجموعة من الفنانين الموسيقيين الموهوبين من الثلاثاء إلى السبت، ليستمتع روادها بأمسيات رائعة مليئة بموسيقى الجاز والموسيقى اللاتينية. وسيتم تقديم عروض ثنائية وثلاثية خلال أيام الأسبوع، حيث تؤدي الفنانة الشهيرة كلوديا باتريس عروض موسيقى الصول والجاز وموتاون أيام الثلاثاء، بينما تؤدي فرقة نوتيلا ريوت تريو عروض موسيقى الجاز الغجرية أيام الأربعاء، فيما تؤدي فرقة كاري غيبسون عروضها أيام الخميس. وتقدم فرقة جيه آر تريو ضيفاً مختلفاً كل أسبوع مع عروض موسيقى الجاز اللاتينية الخاصة بهم أيام الجمعة، فيما تقدم فرقة هنريك سوليرا ديو عروضها أيام السبت.

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