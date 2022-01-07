الامارات | اربح إقامة فندقية مع شراء تذاكر السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن اربح إقامة فندقية مع شراء تذاكر السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الشتاء الرائع الذي يسود دولة الإمارات، تتعدّد الأفكار والاحتمالات لتمضية الإجازة المثالية في وجهات الضيافة والترفيه.

ومن جهتها، أطلقت ريل سينما عرض الموسم، حيث يمكن لكلّ من يحجز تذاكر في ريل سينما لأي أفلام، في أي وقت وفي أي مكان، الحصول على فرصة للفوز بإقامة فندقية وتذاكر إلى وجهات إعمار الترفيهية الفريدة، مثل برج خليفة، وريل سينما، وكيدزانيا دبي، والعديد من المفاجآت الأخرى!

لا تفوّتوا فرصة الربح وتمضية العطلة العائلية المثالية مع ريل سينما!

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