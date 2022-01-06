5 أسباب شخصية تجعلك أكثر جاذبية من غيرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلعب صفاتنا الشخصية دورًا كبيرًا في جعل الأشخاص يبدون أكثر جاذبية مقارنة بغيرهم، لذا يجب معرفة الميزات التي نعتبرها أكثر جاذبية في الأشخاص، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1. نسبة الخصر:

لطالما اعتبرت نسبة الخصر إلى الفخذين من أهم السمات في مظهر المرأة، وكما تظهر بعض الأبحاث، أنه كلما انخفضت نسبة الخصر إلى الفخذ، كلما ظهرت المرأة أكثر جاذبية للرجل.

2. تناسق الوجه:

أكد الباحثون أننا نصنف الوجوه المتناسقة على أنها أكثر جاذبية من الوجوه الأقل تناسقًا لأن مستقبلاتنا البصرية يمكنها معالجتها بسهولة أكبر، وسبب آخر لذلك هو أننا نربط بيولوجيًا الوجوه المتناسقة بجينات جيدة.

3. الوسطية:

كما تشير إحدى الدراسات، فإننا نفضل المظهر الذي يبدو أكثر اعتدالًا بالنسبة لنا ويمكن أن يكون لهذا تفسيرات مختلفة: إما أن نربطها بالمزايا البيولوجية مثل الجينات الجيدة، أو تفضل أدمغتنا ببساطة الوجوه الأكثر نموذجية.

4. النظام الغذائي:

هناك دراسة صغيرة توضح أن تفضيلات الطعام تجعل الرجل أكثر جاذبية للمرأة، بالإضافة إلى أن رائحة الرجال الذين تناولوا مؤخرًا الفواكه والخضروات أفضل بكثير من رائحة الرجال الذين يأكلون في الغالب طعامًا مثل الخبز والمكرونة.

5. الصوت:

وفقًا للبحث، تربط النساء أصوات الرجال المنخفضة بالنضج، مما يجعلها أكثر جاذبية.