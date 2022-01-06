لماذا من الأفضل التوقف عن استخدام ورق التواليت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

ورق التواليت أساسي في نظافة الحمام، ولكن في العديد من البلدان ومنها الآسيوية، لا يمتلكه الناس في حماماتهم، وذلك لأن هناك الكثير من المخاطر عند استخدامه، سنعرضها لكم في السطور التالية، كما ذكر موقع "Brightside".

-تهيج أعضائك التناسلية

من المهم دائمًا قراءة الملصقات عند شراء منتج معين، وعلى الرغم من أن ورق التواليت منتج صحي، إلا أن الشركات ترفض كتابة جميع المكونات، مدعيةً "الحق في الأسرار التجارية".

وغالبًا ما تستخدم مادة كيميائية خطيرة تسمى الفورمالديهايد في ورق التواليت لجعلها أقوى وأكثر نعومة، وتسبب هذه المادة تهيجًا شديدًا للأجزاء الخاصة بك ويؤدي ذلك إلى زيادة حساسية عينيك وجلدك وحلقك.

- يسبب الحساسية

من المؤكد أن ورق التواليت المعطر رائحته جيدة وقد يكون وجوده إضافة لطيفة لحمامك، لكن هذه العطور الجذابة تؤدي في الواقع إلى إصابتك بالحساسية، وتستخدم الشركات العطور الاصطناعية التي يمكن أن تعطل الرقم الهيدروجيني وتسبب أيضًا عدوى الخميرة.

-يؤثر على صحتك الإنجابية

يحتوي ورق التواليت غالباً على مادة قوية لاضطراب الغدد الصماء تسمى بيسفينول أ، ويشبه BPA كيميائيًا هرمون الاستروجين الضروري للخصوبة وعمل الرحم، ونظرًا لأنه يحاكي الإستروجين، ويؤدي BPA إلى مشاكل في الإنجاب.

-لا تعطيك النظافة الكافية

على الرغم من أنه من المفترض أن يمنحك ورق التواليت إحساسًا بالنظافة، إلا أنه قد لا يكون الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيف أعضائك الخاصة، بالإضافة إلى التسبب في التهاب البشرة، فإن المسح باستخدام ورق التواليت ينطوي على خطر انتشار الجراثيم والبراز في يديك وأظافرك.