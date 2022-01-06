مشروب مرتبط بالشتاء يساعد في حمايتك من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وعلى الرغم من أن الشتاء فصلا مفضلا لدى كثيرين، إلا أنه غالبًا ما يكون الطقس الذي تحدث فيه معظم النوبات القلبية.

وفي هذا الإطار يمكن أن يكون هناك مشروب واحد قد يساعد في التخفيف من مخاطر النوبة القلبية، خاصة في فصل الشتاء، وفقًا لموقع express.

يقول علماء من قسم أمراض القلب وأمراض الرئة وطب الأوعية الدموية في جامعة دوسلدورف بألمانيا، إن تناول الكاكاو فلافانول (CF) يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية والأمراض.

وفلافانول الكاكاو عبارة عن مركبات نشطة بيولوجيًا توجد بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو.

وشارك قرابة 100 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا) وانقسموا إلى مجموعتين الأولى تناولت مشروبًا يحتوي على فلافانول الكاكاو، والثانية مشروبًا خاليًا من الكاكاو خالي من الفلافانول، يوميًا وعلى مدار شهر.

وسجلت النتائج تصلب الشرايين، ودهون البلازما (أي الكولسترول) وضغط الدم، وكان الأشخاص الذين تناولوا مشروب الكاكاو فلافانول أقل تصلبًا في الشرايين وانخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

وأفاد العلماء بأن مشروب الكاكاو يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

ويمكن العثور على فلافانول الكاكاو في الشوكولاتة الساخنة، ما يشير إلى أن مثل هذا المشروب يمكن أن يساعد في تخفيف النوبة القلبية إلى جانب نمط حياة صحي.

وأضافت أخصائية التغذية تريسي باركر، بأنه قد ثبت أن الفلافانول مفيد للقلب، ولكن الفاكهة والخضروات، مثل الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والتوت هي أيضًا مصدر لهذه المركبات، إضافة إلى أنها تزودنا بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف الأخرى.