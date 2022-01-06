انتبه.. ارتداء الملابس الضيقة تهدد صحتك بهذه الأضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يميل كثير من الأشخاص إلى ارتداء الملابس الضيقة، اعتقادا أنها تضفي مظهرا جذابا، دون إدراك أنها يمكن أن تسبب عديد من المضاعفات الصحية لهم، والتي نستعرضها لكم وفقا لموقع "healthline" المعني بالصحة.

بعض العلامات التي تشير أنك ترتدى ملابس الضيقة للغاية ما يلي:

علامات حمراء على بشرتك.

تهيج الجلد.

خدر أو وخز.

صعوبة في التنفس.

حركة مقيدة.

الأضرار:

- مشاكل الجهاز الهضمي:

يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى تفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض كرون، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، بالإضافة إلى الإصابة بارتجاع المريء والحموضة المعوية، وذلك لأنها تضغط على المعدة والأمعاء.

وفي حالة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فإن الملابس الضيقة تؤثر سلبًا على عملية الهضم، وتزيد الأعراض سوءًا.

- عدوى الخميرة:

يسبب ارتداء السراويل الضيقة في الإصابة بعدوى الخميرة، وذلك لأن غالبًا ما تكون الملابس الضيقة قليلة التهوية، ويزداد خطر الإصابة بالعدوى إذا كنت تتعرق في ملابسك كثيرا أو لا تغير ملابس التمرين أو ملابس السباحة الرطبة على الفور.

- ألم الفخذ المذلي:

أفادت دراسة عام 2013 أن الملابس الضيقة يمكن أن تسبب نوعًا من انضغاط العصب الفقري يسمى بـ" ألم الفخذ المذلي"، ويشمل أعراضه الشعور بخدر ووخزًا وألمًا في جانب الفخذ.

- سرطان الثدي:

أفادت دراسة عام 2016 أن هناك صلة بين ارتداء حمالة صدر ضيقة لساعات عديدة يوميا وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- تهيج الجلد:

يمكن أن يؤدي ضغط الملابس الضيقة على مناطق الجسم إلى حدوث تفاعلات مع الأصباغ أو المواد الكيميائية داخل القماش، ما يساهم في التهاب وتهيج الجلد.