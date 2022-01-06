أمنية وحيدة للفنانة مها أبو عوف لم تتحقق قبل وفاتها: «كانت تخطط لها مع إخواتها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعدما ودعت الفنانة مها أبو عوف، دنيانا، عقب معاناتها مع مرض السرطان، ليعبر العديد من نجوم الوسط الفني عن حزنهم البالغ لرحيلها، الذي جاء عقب عام ونصف من رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف، لتفتد فرقة 4m أبرز ضلعيها في عام ونصف.

أمنية مها أبو عوف التي لم تتحقق قبل وفاتها

أمنية وحيدة تمنتها الفنانة مها أبو عوف، لكنها لم تتحقق، إذ كشفت عنها من قبل في آخر لقاءتها عبر الفضائية الأولى المصرية.

وأعربت الفنانة عن أمنيتها، وهي فيلم يجسد قصة حياه الفنان عزت أبو عوف، وليس مجرد سيرة ذاتية، ولكن قصة حياة كاملة، بعنوان «حياتي»، قائلة: «بنفكر ونفسنا نعمله أنا وإخواتي لعزت ونجسد قصة حياته».

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة عن غضبها خلال المداخلة، بسبب انتشار شائعة تفيد بغضب عزت أبو عوف من أعماله والمطالبة بحرقها: «إشاعة وعمر عزت ماطلب كدة، وكان بيحب أعماله، وفخور بكل دور عمله، لأنه كان مميز وله طبع».

وفاة مها أبو عوف

ورحلت الفنانة الكبيرة «أبو عوف» عن عالمنا، فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراعها مع مرض سرطان الرئة، إذ تعرضت إلى التهاب رئوي حاد نقلت على إثره إلى المستشفى وتوفت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جنازة الراحلة مها أبو عوف

وشُيعت صباح اليوم، جنازة الراحلة مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، في حضور عدد كبير جدًا من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أشرف زكي، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، منير مكرم، وغيرهم من الفنانين، كما شهدت الجنازة انهيار شقيقتها ميرفت.