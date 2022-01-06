أكلات تصنع في الخلاط وسريعة التحضير.. منها الملوخية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من أجل يوم هاديء، خالي من التعب الذي تشعر به السيدات أثناء تحضير الطعام وخاصة العاملات، تقدم «هن» خلال التقرير أشهر الأكلات التي يمكن تحضيرها في الخلاط بكل سهولة، للحصول على مذاق رائع، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

عمل الملوخية في الخلاط

الملوخية من الأكلات التي يفضلها البعض، ويمكن تحضيرها في الخلاط بدلا من استخدام «المخرطة»، باتباع الآتي:

خطوات تحضير الملوخية في «الخلاط»

- وضع أوراق الملوخية بعد غسلها في مياه مغليه لمدة 3 دقائق.

- تصفية الملوخية وتركها حتى تبرد.

- وضعها في الخلاط توفيرا للوقت.

- صب الشوربة فوقها أو الماء بمقدار ربع كوب لكل كيلو ملوخية.

- تجنب ضرب الملوخية لمدة طويلة في الخلاط حتى لاتتحول لرغاوي.

- اضافة ملعقة من الماء في حال الشعور بالرغبة في ذلك.

- التوقف عن خلط الملوخية ونقلها في حلة على النار.

- يمكن إضافة مكعب مرقة إلى الشوربة العادية.

- لاتترك الملوخية تغلي، وإضافة لها الطشة بمجرد البدء في الغليان.

- لاتغطي الحلة أبدا.

عمل كسكسي في «الخلاط»

يمكن تحضيره في الخلاط بخطوات بسيطة، كيلو دقيق، كوب كبير ماء، سمن بلدي، نصف كوب كبير لبن، ملعقة ملح صغيرة.

خطوات تحضير الكسكسي في «الخلاط»

وضع الدقيق في طبق عميق ورش الماء فوقه، حتى يختلط الدقيق مع الماء.

يفرك الدقيق مع الماء باليدين عدة مرات.

بعد ذلك يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي وضربه.

نقل المكونات في قماش شاش كبير، ووضعه في مصفاة.

وضع على النار حلة بها ما يقرب من ثلاث أرباعها ماء حتى الغليان.

وضع عليها المصفاه وتغطيتها حتى يدخل البخار إلى الكسكسي لمدة ساعة.

رفعه من على النار ووضعه في طبق حتى يهدأ قليلا، ووضع عليه نصف كوب لبن ونصف كوب ماء وملعقة ملح صغيرة.

ضرب الخليط مرة أخرى في الخلاط إذا بدأ بالالتصاق.

وضعه في شاش على البخار ساعة أخرى ثم رفعه، ووضع عليه السمن البلدي وفركه وهو ساخن مع السكر.