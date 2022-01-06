الامارات | جلسة تصوير لحفل زفاف تنتهي في بركة من الوحل.. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لحفل زفاف تنتهي في بركة من الوحل.. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر جلسات التصوير قبل الزفاف من الأشياء المهمة التي توثق حدث الزواج، حيث يلتقط العروسان صوراً لأكثر الأوقات التي لا تنسى وأجملها في علاقة الزوجين.

وفي هذا السياق، تحولت جلسة تصوير حفل زفاف، كان من المفترض أن تبدو جمالية ورومانسية، إلى موقف غير لطيف وذكرى لن تنسى للعروسين، خاصة بعد سقوط العروس والعريس في بركة موحلة.

وشوهد العريس مراد زوراييف والعروس كاميلا، وهما زوجان من كازاخستان، وهما عارقين في الطين، في منشور نشره مصور زفافهما أسكار بوماغا على إنستغرام والذي انتشر بسرعة.

يظهر في الصورة مراد مرتديا حلة بيضاء وسوداء وكاميلا ترتدي فستان زفاف أبيض جميل، إلا أن كلاهما مغطى بالطين.

أثناء وقوفهم أمام الكاميرا وخلفهم خلفية جميلة من الجبال، انزلقا فجأة وسقطا في بركة مليئة بالطين.

تُظهر الصور مجموعة من المشاعر التي عاشها الزوجان خلال الحادث، فيما وجد مستخدمو الإنترنت الصور مضحكة للغاية، بل ووصفها البعض بأنها جميلة.

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