مخاطر تناول البيض الفاسد.. وطرق بسيطة لمعرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة المغذية، إذ إنه يعتبر مصدر كبير للبروتين وفيتامين د والسيلينيوم، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى مثل حمض الفوليك والفوسفور والكالسيوم، بالإضافة إلى يرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية مثل إنقاص الوزن وتحسين صحة العظام، وتقوية جهاز المناعة.

وفي التقرير، نذكر لكم طريقتين للتعرف على البيض الفاسد، وفي حالة تناوله ماهي الأضرار التي يسببها، وفقا لموقع "boldsky".

أفضل الطرق للتعرف على البيض الفاسد هي:

- اختبار الطفو:

هذه إحدى أسهل الطرق لتحديد ما إذا كانت البيضة طازجة أم لا، ولإجراء الاختبار، خذ كوبًا أو وعاءً من الماء البارد وضع البيض فيه، إذا طاف البيض على السطح، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه.

أما إذا ظلت البيضة على جانبها العريض كما لو كانت مستلقية، فإنها تكون طازجة، بينما إذا غرقت ووقفت على جانب واحد، فهي ليست طازجة ولكن من الجيد تناولها.

- اختبار البصر والرائحة:

إذا كان قشر البيض متشققًا أو مسحوقًا أو لزجًا، يشير ذلك إلى علامات التعفن، بالإضافة إلى إذا كان لونه وردي أو أخضر أو أزرق أو أسود يجب التخلص منه.

وعلى الرغم من أن شم البيض بالقشرة لا يساعد في التعرف على فسادها، لكن بعد تقشيرها، إذا كانت رائحته نفاذة وكريهة، لا يصلح استهلاكه.

ما مخاطر أكل البيض الفاسد؟

في بعض الأحيان، يصعب اكتشاف البيض الفاسد حتى بعد عدة اختبارات، ويمكن أن يؤدي استهلاكه في هذه الحالة إلى إصابة المرء بالمرض، وظهور أعراض معينة في غضون ساعات قليلة.

- عدوى Bacillus cereus:

تعد من الأمراض التي تنقلها الأطعمة، وتنتشر العدوى بسهولة إلى البيض وأنواع الأطعمة الأخرى مثل البهارات والحبوب والأعشاب واللحوم النيئة، وتشمل بعض أعراضها عادة بعد حوالي 8-16 ساعة، مثل: الإسهال،الغثيان ، القيء ، آلام في البطن.

- السالمونيلا:

أظهرت دراسة أن عدوي السلمونيلا المنقول بالغذاء ينتج بشكل رئيسي عن عاملين؛ السالمونيلا التيفية والسالمونيلا المعوية، وتحدث إما عن طريق تلويث الجهاز التناسلي للدجاج بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق اختراق قشر البيض أثناء تداول الطعام.

وتشمل أعراضها: الحمى، القيء، الغثيان، الإسهال، تقلصات المعدة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض السكري ، مع حالات نقص المناعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو النساء الحوامل ، يمكن أن تكون مهددة للحياة وتسبب نتائج عكسية .

- الليستريات:

هي عدوى خطيرة أخرى تنقلها الأطعمة، ويمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة مثل البيض الفاسد إلى انتشارها، ومن المعروف أن العدوى تعبر الحاجز الدموي الدماغي وحاجز الأم والجنين والحاجز المعوي، ويؤدي ذلك إلى التهابات الأم والجنين إلى جانب أعراض أخرى مثل: الصداع، تيبس الرقبة، الحمى، وقشعريرة آلام في العضلات، فقدان التوازن، الغثيان، والقيء.

كيف تقلل فرص الإصابة بالعدوى التي يسببها البيض الفاسد؟

- تجنب شراء البيض المكسور وقبل طهيه، يجب إجراء الاختبارات المذكورة أعلاه للكشف عن فساده.

- يجب عدم ترك البيض المطهي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا.

- يفضل حفظ البيض في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، واستخدامه في غضون أسبوع.

- غسل الأطباق جيدا بالمنظفات والمياه التي لامست البيض.

- من الأفضل غسل اليدين مباشرة بعد ملامسة البيض النيء.

- يُنصح بتجنب تذوق العجين أو الخليط الذي يحتوي على بيض نيء.

- يوصي باستشارة الطبيب المختص على الفور إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه في غضون ساعات قليلة من تناول البيض.