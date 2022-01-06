برج الأسد.. كيف ستكون حياتك العاطفية في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثيرين معرفة تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج خصوصا على الصعيد العاطفي في العام الجديد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم توقعات الحياة العاطفية لبرج الأسد للعام الجديد، وفقا لموقع "timesofindia".

في عام 2022 ، سيواجه مواليد برج الأسد عديد من الصعوبات والمحن العاطفية، وبغض النظر عن مدى صعوبة الأمور، سيستطيعون إيجاد شريك حياتهم.

ويمتلك مواليد هذا البرج الطاقة التي تساعدهم على حب شخص ما دون أي شكاوى، وسيصلون أخيرًا إلى التفاهم والحب والراحة معه.

ولكنهم يواجهون صدمة عاطفية هذا العام ما يدفعهم إلى الابتعاد عن الآخرين، وبالتالي ضياع فرصتهم في التواجد مع شخص أخر يحبهم.

وغالبا ما يشعر مواليد هذا البرج بالإهمال من شريكهم، ولكن قد يكون شريكهم مشغولًا بالعمل، ما يتسبب ذلك في حدوث الخلافات، وتكون مشكلات الأسرة أيضًا سببًا لعدم تمكن مواليد برج الأسد من التركيز على حبهم والحفاظ عليه.

ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يستطيعون التعبير جيدا عن مشاعرهم، وبالرغم من ذلك سيشعر شريكهم أيضًا بالإحباط لأنه الشخص الوحيد الذي يبذل كل جهده لإنجاح العلاقة.