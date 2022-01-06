للمهووسين بالتواريخ المميزة.. إليكم أهمها في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التواريخ المميزة تخطى باهتمام خاص، وكثيرون من الناس يعتقدون أنها لا تتكرر كثيرا، وهو ما يعتبرونها التاريخ الأفضل لتوثيق المناسب الخاصة مثل حفلات الخطوبة والزواج وعقد القران أو حتى إقامة مشروع جديد أو خروجة مميزة وغيرها.

وعادة ما تلقى التواريخ اهتماما واسعا، فبينما تمر تلك الأيام مثل باقي أيام السنة، يحرص آخرين على أن تكون مميزة وتحمل ذكريات خاصة في حياتهم، وتشمل أبرز التواريخ المميزة ما يلي:

2-2-2022 الموافق يوم الثلاثاء.

12-2-2022 الموافق يوم السبت.

20-2-2022 الموافق يوم الأحد.

22-2-2022 الموافق يوم الثلاثاء.

2-12-2022 الموافق يوم الجمعة.

20-12-2022 الموافق يوم الثلاثاء.

22-12-2022 الموافق يوم الخميس.