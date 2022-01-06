بعد التحذير من فطار المصريين.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفول والطعمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

صدم تحذير وجهته هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، على لسان الدكتور حماد الشريف، من تناول الفول والفلافل الكثيرين، خاصة وأنها من الأطعمة الرئيسية على المائدة المصرية، كما يحرص البعض على تناولها يوميًا.

ووجهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح بشأن تناول البقوليات وخاصة الفول لبعض المرضى، حيث نصحت بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، منبهة بالحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات.

وحول ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميًا، تحدث "الخليج 365" إلى الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

ما يحدث للجسم عند تناول الفول والفلافل

- استهلاك الطعمية والفول يوميًا وبكميات كبيرة، يؤدي إلى عدم تنوع المصادر الغذائية، وبالتالي عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالجبن والبيض، لذا من الأفضل التنوع في وجبة الإفطار.

-الإصابة بالمشكلات الصحية، كالنقرس، نظرًا؛ لاحتوائهما على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي الاعتماد عليها بشكل يومي، يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.

-احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، خاصة حصوات حمض اليوريك آسيد.

- قشور الفول من الصعب هضمها، ما يؤدي إلى بذل الجهاز الهضمي مجهودًا كبيرًا في عملية الهضم، ويسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

-يؤثر على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ.

-يؤدي الاعتماد على الطعمية بكميات كبيرة وبشكل يومي إلى زيادة الوزن، نتيجة اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، بسبب تشبعها بالزيوت أثناء القلي.

-شراء الطعمية من الخارج يعرض الإنسان للكثير من الأضرار، بسبب تعرضها للقلي في الزيت أكثر من مرة في درجات الحرارة العالية، ما يؤدي لتكوين مواد تسمى "هيدروكربونية"، وهي مواد مسرطنة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

-تعرض الطعمية لزيت القلي المستمر مع درجات الحرارة العالية، يؤدي إلى تكون الدهون المتحولة بنسبة كبيرة، وتعتبر من ضمن الدهون الضارة التي تسبب نقص المناعة والتعرض للإصابة بالأمراض السرطانية.

-هؤلاء ممنوعون من تناول الفول والفلافل

وعن الأشخاص الممنوعون من تناول الفول والفلافل، فهم كما يلي:

- مرضى أنيميا الفول.

- مرضى القولون العصبي.

- أصحاب السمنة المفرطة خاصةً في بداية اتباعهم لحمية غذائية سليمة .

وينصح "حماد"، بتناول الفول والطعمية على الإفطار مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، مع ضرورة عدم الإسراف في تناول كميات كبيرة.

وتابع أنه من الأفضل على ربة المنزل إعداد الطعمية منزليا، إضافة إلى عدم الإسراف في كمية الزيوت المستخدمة فيها أثناء القلي، وبجانب ذلك الحرص على تناول الخضروات الورقية الطازجة بجانبها، للتقليل من أضرارها.

-تحذيرات هيئة الدواء

وكان قد أكد الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التوعية الدوائية، أن الهيئة لا تحذر من تناول الفول والطعمية بشكل عام، ولكن تحذر من تناول مرضى إنيميا الفول للأطعمة التي يدخل فيها الفول.

وتابع شريف خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC" أمس الأربعاء، أن مرضى أنيميا الفول ممنوعون من تناول الفول والطعمية نهائيًا، مشيرًا إلى أن أنيميا الفول من الأمراض المنتشرة ولكنه مرض سهل التعايش معه إذا تم الالتزام بعدم تناول الأكلات التي تضر بأصحابها.