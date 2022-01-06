«بقلب في جيوب زوجي وباخد الفكة فما حكم الشرع؟».. مبروك عطية يجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

سلوكيات تلقائية تصدر من الزوجات دون معرفة مدى صواب الفعل من خطأه، وفي سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا، عبر فيديو نشر على قناته الرسمية «يوتيوب»، مضمونه:«باخد فلوس من جيب جوزي أجيب حاجات للعيال، فما حكم هذا السلوك؟».

وأجاب الدكتور مبروك عطية، أنه لايجوز أن تأخذ الزوجة من أموال زوجها دون علمه، وأن أموال الزوج أمانة، وعين الزوجة لايجوز أن تأتي على هذه الأموال».

حكم أخذ أموال الزوج دون إذنه

وأضاف:«أولاد الأب يطلبوا اللي هما عايزنه من والدهم دون حرج، وكذلك الزوجة بعلم الزوج، مينفعش الزوجة تاخد أي حاجة دون اذن الزوج ولا قرش».

وأشار إلى أنه في حال استئذان الزوجة زوجها لأخذ الأموال فلا عيب عليها في هذا السلوك، ولكن لابد من موافقة الزوج، وعند اضطرار الزوجة لأخذ من جيب زوجها أموال، عليها إخباره بعد ذلك.

تعليق الدكتور مبروك عطية على واقعة «بسنت»

وكان علق الدكتور مبروك عطية، على واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد، خلال بث مباشر، عبر قناته على «يوتيوب»، أنه عانى من أرق شديد وحزن على الفتاة، التي رحلت عن الحياة بشكل مؤثر، مستنكرا ما وصلنا إليه هذه الأيام من الإساءة في استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير والترويع والتهديد للآخرين بصور مفبركة.

«اللي تغلبه العبه.. مبدأ شيطاني»، بهذه العبارة وصف الدكتور مبروك عطية، سلوك الجناة والمتسببين في انتحار الطالبة بسنت خالد.