مها أبو عوف وشبيهتها اليونانية «فولة واتقسمت نصين»: كان نفسي أشوفها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات فجع الوسط الفني والجمهور، بخبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، صاحبة الطلة الرقيقة والصوت الهادئ، الذي كان يميزها، بعد معاناة مع مرض التهاب رئوي حاد، فضلا عن صراع مع مرض السرطان، ونقلت على إثره لأحد المستشفيات، حتى توفيت عن عمر ناهز 65 عاما.

نسخة طبق الأصل بين مها أبو عوف وشبيهتها اليونانية

الفنانة مها أبو عوف، تركت بصمة وعلامة داخل الوسط الفني وخارجه، فقد تربى على أعمالها الكثيرين، تعلموا منها الشياكة والأناقة ودروسا في التربية والأمومة، فضلا عن الأناقة والروح المرحة التي تمتعت بها منذ الظهور الأول لها في فرقة الـ«4M»، إذ كانت ملامحها الأوروبية والابتسامة الهادئة الجميلة تخطف العيون والأنظار، حتى وقع في غرامها الكثيرون داخل مصر وخارجها، والتي كانت من بينهم سيدة أوروبية ذات جنسية يونانية تُدعى كاليوبي نيانيوري، وتعيش في مصر منذ أكثر من 32 عاما، رفقة أسرتها ونجلها البلوجر والمدون بولا سالم.

في 27 أكتوبر عام 2019، تصدر اسم الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية القليلة، محركات البحث المختلفة، بسبب تداول مقطع فيديو ظن الجمهور بأنها هي التي تتواجد به، ولكن اكتشف الرواد أنها والدة المدون والبلوجر بولا سالم، اليونانية التي تبدو كأنها نسخة من الفنانة، وذلك خلال حفلة تابعة للمدرسة اليونانية والجمعية والقنصلية اليونانية، والتي يتم عقدها كل عام بمناسبة العيد القومي في اليونان.

السيدة اليونانية كاليوبي نيانيوري، وقعت في غرام الفنانة مها أبو عوف، التي يظهرن وكأنهن نسخة طبق الأصل من بعضهن البعض، والتي تحدثت لـ«الوطن»، عن حبها الشديد للفنانة، قائلةً إن البعض يشبهونها بالفنانة مها أبو عوف منذ أن عاشت في مصر، وخاصة بعد فيلم «حالة حب»، التي قدمته مع الفنان تامر حسني وهاني سلامة، خلال عام 2004، ما جعل أصدقاءها يشبهونها بها، لتطابق ملامحهما الأوروبية.

بفرح لما بينادوني باسمها في الشارع

«لما نزل الفيديو الناس افتكروني هي، وبحب أشوفها ليها طلة رايقة»، هكذا تحدثت السيدة اليونانية كاليوبي نيانيوري، عن الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة مها أبو عوف، متابعةً:«يمكن إحنا مش نفس الشكل على قد ما إحنا نفس الهيئة والاستايل والشعر القصير، كان نفسي أشوفها في الحقيقة، وهي راقية جدا وليها طلة وطريقة في الكلام جميلة، وبفرح لما بينادوني باسمها في الشارع».