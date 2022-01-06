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الامارات | عقارات وسيارات فارهة وأرصدة مالية.. ضبط مدرس لتكوينه ثروة لا تتناسب مع دخله

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مصر، تورط أحد الأشخاص والذي يعمل مدرسًا بإحدى المدارس بالإسماعيلية، في استغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه لتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة دخله، وتحقيقه كسبًا غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وشراء عقارات وسيارات فارهة، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقُدرت قيمة تلك الممتلكات، بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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