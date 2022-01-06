ارتدته سابقا.. ليلى علوي تخطف الأنظار بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص الفنانة ليلى علوي دائما على ارتداء أفضل التصاميم والفساتين أثناء حضورها المناسبات والحفلات، وكان آخرهم حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير بأكمام باللون الأسود متدلى منه شراشيب.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وكانت ارتدته من قبل في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي 2020، ونسقت معه مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة، ولكنها استغنت عن هذه المجوهرات خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين.