700 ألف منتحر سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف تنقذ من تحب قبل فوات الأوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاكتئاب مرض شائع في العالم، إذ يقدّر أنه يصيب 3.8% من الأشخاص في العالم، 5.0% منهم من البالغين و5.7% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة. ويعاني من الاكتئاب نحو 280 مليون شخص في العالم، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني.

ويختلف الاكتئاب عن تقلبات المزاج المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية، وقد الاكتئاب إلى حالة صحية خطيرة، لا سيما إذا يتكرر حدوثه بحدة متوسطة أو شديدة.

ويمكن أن يؤدي عند من يصاب به إلى المعاناة الشديدة وتأثر الأداء في العمل والمدرسة والأسرة. ويمكن أن يؤدي في أسوأ حالاته إلى الانتحار

وينتحر كل عام أكثر من 700,000 شخص، إذ إنه هو رابع سبب رئيسي للوفاة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، بحسب "الصحة العالمية".

كيف تنقذ من تحب قبل فوات الأوان؟

وللاكتئاب أعراض تظهر على المصاب يجب علينا الالتفات إليها من أجل الخروج من هذه الحالة والعلاج قبل أن يصل الأمر إلى الانتحار، بحسب "الصحة العالمية".

الأعراض والأنماط

يعاني المكتئب من:

- تكدّر المزاج (الشعور بالحزن وسرعة الغضب والفراغ).

- فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة، في معظم الأوقات، كل يوم تقريباً، لمدة أسبوعين على الأقل.

- قد تظهر أعراض أخرى عديدة منها ضعف التركيز، أو الإفراط في الشعور بالذنب أو ضعف تقدير الذات، أو اليأس من المستقبل، أو التفكير في الموت أو الانتحار، أو اضطراب النوم، أو تقلبات الشهية أو الوزن، أو الشعور بالتعب أو فتور الطاقة.

- قد يظهر تغير المزاج عند بعض الأشخاص بسهولة أكبر في شكل أعراض جسدية (مثل الألم والإرهاق والوهن). غير أن هذه الأعراض الجسدية لا تعزى إلى مرض آخر.

- صعوبة كبيرة في العلاقات الشخصية والأسرية والاجتماعية والتعليمية والمهنية و/أو في غير ذلك من مجالات الأداء الهامة.

ويمكن تصنيف نوبة الاكتئاب بأنها خفيفة أو متوسطة أو شديدة حسب عدد الأعراض وحدتها وتأثيرها على أداء الفرد.

وتشمل مختلف أنماط اضطرابات المزاج ما يلي:

نوبة وحيدة من اضطراب الاكتئاب، أي أول نوبة تصيب الشخص لمرة واحدة؛

تواتر اضطراب الاكتئاب، وهو يعني أن الشخص سبق أن عانى من قبل من نوبتي اكتئاب على الأق.

الاضطراب الثنائي القطب، أي أن نوبات الاكتئاب تتناوب مع فترات من أعراض الهوس، التي تشمل الابتهاج أو سرعة الانفعال، وزيادة النشاط أو الطاقة، وأعراض أخرى مثل زيادة الثرثرة، وتسارع الأفكار، وزيادة تقدير الذات، ونقصان الحاجة إلى النوم، وسهولة فقدان التركيز، والسلوك المندفع والطائش.

العوامل المساهمة في الاكتئاب وسبل الوقاية منه

ينجم الاكتئاب عن تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية. والأشخاص الذين عاشوا تجارب سلبية (البطالة، أو فقدان شخص عزيز، أو الأحداث الصادمة) هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. ويمكن أن يؤدي الاكتئاب بدوره إلى مزيد من التوتر واختلال الأداء وأن يفاقم حالة حياة الشخص المصاب والاكتئاب نفسه.

وهناك علاقات ترابط بين الاكتئاب والصحة البدنية. فمثلا، يمكن أن تؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى الاكتئاب والعكس صحيح.

وقد ثبت أن برامج الوقاية تقلّل من الاكتئاب. وتشمل النهج المجتمعية الفعالة للوقاية من الاكتئاب البرامج المدرسية الرامية إلى تعزيز نمط التعامل الإيجابي لدى الأطفال والمراهقين. ويمكن لتدخلات آباء وأمهات الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أن تحد من أعراض اكتئاب الوالدين وتحسن النتائج عند أبنائهم. ويمكن أن تكون برامج تدريب كبار السن فعالة أيضا في الوقاية من الاكتئاب.

التشخيص والعلاج

توجد علاجات فعالة للاكتئاب.

وبحسب حدة الاكتئاب ونمطها مع مرور الوقت، يمكن أن تكون علاجات نفسية مثل التنشيط السلوكي، والعلاج السلوكي المعرفي، والعلاج النفسي التفاعلي، و/أو الأدوية المضادة للاكتئاب مثل المثبِّطات الانتقائية لإعادة التقاط السّيروتونين (SSRIs) ومضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات (TCAs).

وتستخدم أدوية مختلفة لعلاج الاضطراب الثنائي القطب. وينبغي وضع اعتبا الآثار السلبية المحتملة المرتبطة بالأدوية المضادة للاكتئاب، والقدرة على إعطاء أي منها (من حيث الخبرة و/أو توافر العلاج)، والاختيارات الفردية.

وتشمل أشكال العلاج النفسي المختلفة التي يمكن النظر في تقديمها العلاجات النفسية الفردية و/أو الجماعية المباشرة التي يقدمها مهنيون ويشرف عليها معالجون غير مختصين.

ومضادات الاكتئاب ليست خيار العلاج الأول لحالات لاكتئاب الخفيفة. ولا ينبغي استخدامها لعلاج الاكتئاب عند الأطفال، كما أنها ليست خيار العلاج الأول للمراهقين، الذين ينبغي توخي الحذر الشديد في إعطائها لهم.