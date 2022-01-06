كورونا اليوم: هل تسبب فأر في انتشار أوميكرون؟.. وسبب إصابة الملقحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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-حقيقة أوميكرون.. هل تسبب "فأر" في انتشار أوميكرون؟

أبلغ باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين مؤخرًا عن أدلة جديدة حول أصل متحور كورونا الجديد أوميكرون ، مشيرة إلي أن أصله من الفأر، موضحون أن تسلسله يجب أن يكون قد تطور تحت عدوى طويلة الأمد في مريض نقص المناعة الشديد، ونشر موقع " medicalxpress- " هذه الدراسة.

أوضحت الدراسة، أن فكرة الباحثون تعتمد أن فأرًا يمكن أن يكون مصابًا بطريقة ما بالفيروس عن طريق "النقل العكسي للحيوان " ، حيث طورالفيروس نفسه لأكثرمن 45 طفرة جديدة، ثم انتقل بعد ذلك إلى البشر.

في حين أن هذه النظرية قد تفسر سبب ظهور أوميكرون كمتغير لكورونا، وفسروا ذلك أنه شاذًا جدًا عند رسمه على شجرة نسالة ضد المشتبه بهم المعتادين أي المتغيرات الأخرى لكورونا، إلا أن هناك مشكلة رئيسية واحدة وهي أنه متماثل الفأر لمستقبل ACE2 البشري (hACE2) ، والذي يستخدمه الفيروس عادةً للدخول إلى الخلايا ، لديه القليل من الانجذاب للمسألة القياسية لبروتين ارتفاع SARS-CoV-2..

-دراسة تتوقع موعد نهاية موجة أوميكرون

توقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب.

وقال الباحثون في الدراسة إن موجة "أوميكرون" ستزداد سوءا قبل أن تتلاشى وتختفي، وصرح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة، إيرا لونجيني، أن الكثير تغير منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك، قال الأكاديمي الأميركي إنه لم يكن مصدوما بشكل كبير، لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-لماذا يصاب الملقحون ضد فيروس كورونا بالعدوى مرات أخرى؟

قد يعتقد الناس بشكل خطأً أن لقاحات COVID-19 كورونا ستمنع العدوى تمامًا ، لكن الهدف الرئيسي من اللقاحات هو الوقاية من التعرض للإصابة بالمرض الشديد أي يقلل فرص الدخول للمستشفي، وهذا ما أكده الدكتور لويس مانسكي، الباحث في الفيروسات بجامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " medicalxpress "، أنه ما زالت اللقاحات تقوم بعملها على هذه الجهة ، خاصة للأشخاص الذين حصلوا على معززات أي الجرعات الإضافية للحد من الإصابة أو تجنب تعرض الحالة للدخول للمستشفي وتصبح حرجة.

لا تزال الجرعات المختلفة من اللقاحات توفر حماية قوية ضد الأمراض الخطيرة من كورونا ومتغيراتها، في حين أن هذه الجرعات الأولية ليست جيدة جدًا في منع عدوى أوميكرون، إلا أن المعززات الموجودة مع اللقاحات تزيد من مستويات الأجسام المضادة للمساعدة في الحد من العدوى.