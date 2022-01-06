الأبراج تخبرك كيف ستبدو صحتك في 2022.. هؤلاء عليهم الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع بداية كل عام يتمنى الكثيرين أن يكونوا بصحة جيدة، وإذ كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج، فإليك كيف ستبدو صحتك في 2022؟ وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1. برج الحمل:

على الرغم من أن مواليد برج الحمل يواجهوا العديد من الصعود والهبوط هذا العام، إلا أن طموحهم وطاقتهم سترفعهم وتساعدهم على تجاوز كل ذلك، لذا يجب أن يكونوا على دراية بما يحدث حولهم، ولا يدعوا الغرور والعناد يسيطران عليهم.

2. برج الثور:

يبدأ العام الجديد بانخفاض ملحوظ في صحتك، ومع ذلك مع الرعاية الصحية الجيدة ستشفى سريعا، لذا حاول التعرف على أشخاص جدد وابتعد عن نمط الحياة التقليدي.

3. برج الجوزاء:

حاول الاهتمام بصحتك العقلية، ومنح نفسك الوقت والحفاظ على توازن صحي بين عقلك وصحتك الجسدية.

4. برج السرطان:

يجب على مواليد هذا البرج التركيز أكثر على أنفسهم وتجنب الإفراط في التفكير في أفعال الآخرين، وهذا سيساعدهم على الشعور بالراحة والسلام النفسي.

5.برج الأسد:

يتمتع مواليد برج الأسد بأقصى قدر من العناية بصحتهم العقلية والجسدية.

6. برج العذراء:

يجب على مواليد هذا البرج أخذ قسط من الراحة والاسترخاء والتركيز على التعافي سريعا من أي مشكلة صحية بدلا من التركيز على مشاكل الآخرين.

7. برج الميزان:

يتمتع مواليد برج الميزان بالعقل المتوازن، لذا فهم يعرفون كيف يعتنون بصحتهم الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى إنهم يعتمدون على أسلوب حياة أكثر صحة.

8. برج العقرب:

هذا العام سيكون رائع بالنسبة لهم، ومع ذلك، يجب عليهم الانتباه إلى صحتهم أكثر والقيام بالفحوصات اللازمة للاطمئنان.

9. برج القوس:

من الأفضل أخذ قسط من الراحة من نمط حياتك المزدحم.

10. برج الجدي:

يجب أن تخصص وقت لنفسك للاعتناء بصحتك الجسدية والعقلية، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الإنتاجية في مجال عملك.

11. برج الدلو:

ركز على ما يزعجك ويؤثر على صحتك وواجه نفسك ومشاكلك.

12. برج الحوت:

يجب عليهم التركيز هذا العام على صحتهم الجسدية والعقلية وتعلم مهارات جديدة أو أنشطة بدنية، بدلًا من الاهتمام بمشاعر وعواطف الآخرين.