«رنا سماحة» في سيشن جديد بفستان فرح: وماله لما نتبسط تاني (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالة مشابهة لحفل زفافها، خضعت الفنانة والمطربة رنا سماحة، لجلسة تصوير جديدة، بفستان زفاف ولوك خاطف للأنظار، شاركت كواليسه عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدسة المصور الفوتوغرافي أبو طالب.

ظهرت الفنانة رنا سماحة، خلال الصور التي شاركتها بفستان زفاف منفوش وبأكمام، وطرحة زفاف طويلة وتاج على الرأس، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها بأنامل خبيرة التجميل شيماء محمود.

الفنانة رنا سماحة، علقت على جلسة التصوير التي خضعت لها، قائلةً:«وماله …ما نعمل لوك فرح تاني ونتصور مع كرو قمر وننزل الصور ونتبسط».

آلاف من التعليقات والمشاركات، نالتها الفنانة رنا سماحة، على جلسة التصوير التي خضعت لها، بإطلالة مشابهة لإطلالتها في حفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، وكان من بين التعليقات:«قمر وحلاوة وجمال ودلال، قمر يا رنووش، أحلى أم مالك في الدنيا، ايه الجمال ده، اللوك القمر ده حلو أوي عليكي، لايق عليكي الأبيض، بحب دماغك أوي، ربنا يفرح قلبك، بطلي تحلوي أكثر».

إطلالة رنا سماحة في حفل زفافها

وفي 10 ديسمبر 2020، احتفلت الفنانة رنا سماحة، بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفنانين وصناع الأغنية، منهم ريم البارودي، ومينا عطا، وهايدي موسى، ومحمد شاهين، الإعلامي خليل جمال، والموزع محمد شفيق وغيرهم، وأحيا حفل الزفاف عددا من نجوم الفن كالفنان تامر حسني وأحمد جمال.

فستان زفاف رنا سماحة

وظهرت العروس رنا سماحة، بفستان زفاف ملكي بلون«الشامبين»، منفوش وفضفاض وبذيل طويل، ومزين بنقوش فضية لامعة تكسوه، مع مكياج سموكي وشعر غير منسدل، وتاج ملكي كبير الحجم مع طرحة زفاف طويلة.