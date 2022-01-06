علامة منبهة تظهر في شعرك تنذر بالإصابة بـ تكيس المبايض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تكيس المبايض أو متلازمة المبيض متعدد التكيسات مشكلة صحية شائعة، يمكن أن تؤثر في طبيعة عمل المبايض لدى المرأة.

ويصاحب تلك الحالة ظهور العديد من الأعراض، والتي تختلف حدة أعراضها ما بين مرأة وأخرى حسب طبيعة كل حالة، والتي من بينها نمو الشعر في جزء غير عادي من الجسم، وفقًا لموقع express.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

لها ثلاث أعراض رئيسية، الأولى هي عدم انتظام الدورة الشهرية، ما يعني أن المبايض لا تطلق البويضات بانتظام، أما الثانية هي زيادة الأندروجين، وهو "هرمون الذكورة".

وقد يتسبب هذا الهرمون في مستويات عالية وعلامات جسدية مثل زيادة شعر الجسم، فقد تجد المرأة نفسها يظهر لها المزيد من الشعر على وجهها، أما العرض الثالث هي تكيس المبايض.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن المبيض يتضخم ويحتوي على العديد من الأكياس المملوءة بالسوائل (البصيلات) التي تحيط بالبيض (ولكن على الرغم من الاسم، لا يوجد أكياس بالفعل إذا كانت تعاني من متلازمة تكيس المبايض، وأشارت إلى أن أكثر من نصف هؤلاء النساء لا تظهر عليهن أي أعراض.

بصرف النظر عن نمو الشعر المفرط على الوجه والصدر والظهر والأرداف، تشمل الأعراض الأخرى عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم وجود فترات على الإطلاق، كما تشمل العلامات الأخرى صعوبة الحمل، بسبب التبويض غير المنتظم أو فشل التبويض.

وقد تعاني النساء المصابات أيضًا من زيادة الوزن وتخفيف الشعر، كما قد تكون الأمراض الجلدية مثل البشرة الدهنية وحب الشباب أيضًا علامة على متلازمة تكيس المبايض، وتظهر هذه العلامات والأعراض عادةً في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر

أسباب تكيس المبايض وعلاجها

السبب غير معروف، ولكن غالبًا ما ينتقل عبر الأسرة، وترتبط بمستويات الهرمونات غير الطبيعية في الجسم، ولا يوجد علاج لها.

وفي حين أن المرض غير قابل للشفاء، يمكن علاج الأعراض، فإن فقدان الوزن وتحسين نظامك الغذائي هما فقط من العلاجات المقترحة، إضافة إلى تناول الأدوية لعلاج نمو الشعر، ومشاكل الخصوبة وعدم انتظام الدورة الشهرية

إذا لم تنجح أدوية الخصوبة هذه، فقد يتم استخدام إجراء جراحي يعرف باسم حفر المبيض بالمنظار، وهو إجراء بسيط ينطوي على استخدام الليزر، حيث يستخدم هذا الليزر حرارته لتدمير الأنسجة في المبايض التي تنتج هرمونات الذكورة مثل التستوستيرون.