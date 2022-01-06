طبيب يحذر: "أوميكرون" قد ينتقل إلى القوارض.. وهذا مدى خطورته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ينتشر أوميكرون متحور فيروس كورونا الجديدة بوتيرة سريعة في أجزاء مختلفة من العالم، ورغم ان أعراضه خفيفة مقارنة بالنسخة الأولى لـ"كوفيد 19"، غير إن ارتفاع الإصابات يثير الخوف لدى الناس.

الدكتور الروسي سيرغي توكاريف، المختص في الطب الوقائي، يقول إن سلالة "أوميكرون"، يمكن أن تبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرتها على الانتقال بين الحيوانات والبشر.

وأضاف توكاريف: "هناك دليل على أن أوميكرون يمكن أن ينتقل إلى القوارض، وإذا عادت العدوى منها إلى البشر، فسيكون ذلك سيئا للغاية. لأن هذا يعني أن أوميكرون يمكنه التنقل والدوران إلى ما لا نهاية حتى يتحور مرة أخرى"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح الخبير أن السلالة الجديدة، أخذت الآن تحل بنشاط محل متحور دلتا، ولكن من السابق لأوانه حاليا الاستنتاج، هل سينتهي الأمر بانتصار أوميكرون بشكل نهائي على سلفه.

وقال الطبيب: "ربما يستمر انتشار دلتا في بعض المناطق، وقد تنتشر السلالتان في وقت واحد". ونوه بأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات في مدينة بروفانس بجنوب فرنسا الآن، يرتبط بمتحور "دلتا".