استخدامات مذهلة لبيكربونات الصوديوم.. «ستدهشك النتائج»

القاهرة - سمر حسين - صحة

إن كنتِ تبحثين عن حل فعال يساعدك في المنزل، هي حقا حل السحري لكثير من المشكلات، سواء في الملابس أو المطبخ أو حتى في تنظيف الأثاث والسجاد، إلى جانب العناية الشخصية، وتعتبر بيكربونات الصوديوم وسيلة مساعدة منزلية شائعة، بالرغم من استخدامها الأساسي في المطبخ، إلا أنه يمكنك استخدامها في العديد من الأعمال المنزلية ولها أيضًا فوائد صحية، يقدم «هن» مجموعة من هذه الاستخدامات وفق موقع myhealthreads.

مطهر للخضروات والفواكه

يمكن أن تحتوي الخضراوات والفواكه على سموم وجراثيم ضارة، فمن الضروري غسلها بشكل صحيح وبيكربونات الصوديوم تقوم بعمل رائع في ذلك، حيث تعمل بشكل جيد كمطهر، ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة منها مع كوبين من الماء وتنقع طعامك فيه، ويمكنك أيضًا استخدام اسفنجة بها المحلول وفرك الفواكه والخضروات جيدًا بها.

تنظيف السجاد

يمكن لبيكربونات الصوديوم أن تساعدك في تنظيف السجاد شديد البقع، فقط قومي برش القليل منها على السجادة، ثم أضفي القليل من الماء الساخن فوقها واتركيها طوال الليل.

لتطهير فرشاة الأسنان

ينسى معظم الناس نظافة فرشاة الأسنان، فمن المفيد تنظيفها وتطهيرها بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا عليها، وتعتبر أسهل وأرخص طريقة للقيام بذلك هي خلط الماء والخل وبيكربونات الصوديوم ثم وضع فرشاة الأسنان فيهم، مهم وضع فرشاة أسنانك لمدة 30 دقيقة ثم شطفها جيدًا بالماء.

مبيض للملابس

بعد فترة من الوقت تظهر بقع أو لون أصفر على الملابس، فيمكن استخدامها للتغلب على هذه المشكلة، فقط أضف كوبا منها إلى المنظفات العادية، لأن لها خصائص قلوية تساعد على إزالة البقع، كما تساعد الأقمشة البيضاء على التخلص من أي اصفرار.

التخلص من رائحة الحذاء

مشكلة رائحة الحذاء السيئة شائعة جدًا، خاصة أثناء الحر أو عند استخدام الأحذية في الأنشطة الرياضية، فيمكنك وضع ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم في قطعة صغيرة من القماش ثم وضعها في حذائك، سيستغرق الأمر بضع دقائق وستختفي أي رائحة.

منظف للحمام

وهناك العديد من منظفات الحمامات الموجودة في المتاجر ولكن لا تقدم جميعها النتائج المطلوبة، وغالبًا تحتوي على مواد ضارة يمكن أن تشكل خطورة على الجلد، بدلًا من شراء هذه المنتجات يمكنك خلط بعض من بيكربونات الصوديوم بالماء وفركها على السطح الذي تريدي تنظيفه، ثم انتظري حوالي 20 دقيقة قبل مسحها.