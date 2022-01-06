محاربة السرطان «نهى العيسوي»: «أحلم بتمثيل مصر في الأولمبياد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت نهى العيسوي، الحكم الدولي برياضة الرماية، عن تفاصيل عملها، ورحلتها الشرسة ضد مرض السرطان، مؤكدة، أنها تلعب الرماية منذ أن كان عمرها 9 سنوات، واستمرت فيه لمدة 19 سنة، إلى أن تزوجت وأنجبت: «فكرت أكمل في مجال الرماية بشكل آخر، وهو التحكيم، وأثبت نفسي خلال 7 سنوات، وحكمت في بطولات دولية وأثبت جدارتي، وأحلم بتمثيل مصر في الأولمبياد، وأخوض حربا وسأنتصر على السرطان».

وأضافت «العيسوي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن والدها كان ضابطا بالقوات المسلحة المصرية، وكان ترتيبه الأول في الرماية، وكانت الأسرة تسكن بجوار نادي الرماية، وتدربت مع شقيقتها على استخدام المسدس والبندقية.

نجاح كبير منذ البداية

وتابعت الحكم الدولي: «المدرب انبهر إن عندي 9 سنوات وبستخدم السلاح بالشكل ده، وحصلت على المركز الثالث في أول بطولة شاركت فيها عندما كان عمري 9 سنوات»، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته اللعبة في مصر، وبخاصة أن البعثات الأولمبية كانت قريبة من حصد الميداليات في الأولمبياد الأخيرة.

الإصابة بالسرطان

ولفتت الحكم الدولي برياضة الرماية، إلى أنها خضعت لبعض الفحوصات منذ فترة، وثبتت إصابتها بالسرطان في شهر أكتوبر، وأجرت عملية لاستئصال الورم، وهي الآن في مرحلة العلاج الكيماوي، مشددة على أهمية الحالة النفسية لمواجهة هذا المرض: «الحياة مش بتقف على حاجة، طالما الواحد متمسك بالحياة وعنده أهداف ويسعى لتحقيقها، وأؤكد إن ده ابتلاء وقضاء ربنا ولازم نصبر للأجر والثواب».