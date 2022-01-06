مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية لقضاء إجازة نصف السنة: درجات حرارة معتدلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة منتصف العام الدراسي، ويبدأ الكثير في البحث عن أماكن سياحية لقضاء وقتا ممتعا خلالها، لذلك تقدم لك «هن» وفق موقع ferrerhotels بعض البلدان التي تشتهر باعتدال درجات الحرارة فيها خلال فصل الشتاء؛ إذ يمكنك الهروب إلى أحدها للاستمتاع بإجازاتك.

جزيرة جران كناريا

تسود درجات الحرارة المعتدلة في جزر الكناري على مدار العام، لذلك يوصى بها بشدة خلال الشتاء، فلا تفوت الرمال الذهبية في ماسبالوماس، والمتنزهات الطبيعية في الجزيرة لقضاء الإجازة.

المكسيك

تعتبر المكسيك خيار رائع إذا كنت تحتاج الي الاسترخاء، سترحب بك ريفيرا مايا وكانكون حيث درجات الحرارة اللطيفة ومناظر طبيعية خلابة وأفضل الشواطئ للاستلقاء تحت أشعة الشمس.

الهند

يمكنك الاستمتاع بالشاطئ وأيام مشمسة أكثر من رائعة في ولاية «جوا»، اترك أوروبا ورائك واكتشف أجواء مختلفة تماما.

جزر ماديرا

هي جزيرة أطلسية تعتبر جنة طبيعية حقيقية للجبال الخضراء والشواطئ، يظل المناخ معتدلا فيها طوال العام ودرجة حرارة الماء مثالية للسباحة طوال اليوم.

أستراليا

إذا كان لديك وقتا كافيا لتعطي نفسك إجازة جيدة، فاذهب إلى الجانب الآخر من العالم للاستمتاع بصيف نصف الكرة الجنوبي بأستراليا.

تايلاند

شواطئ تايلاند هي جنة حقيقية ذات مناخ استوائي، في هذا الوقت من العام تكون الحرارة أقل، ويقل عدد السياح بشكل عام.

جنوب أفريقيا

الصيف لا ينتهي في القارة الأفريقية، لذا نوصيك بالسفر جنوبًا للاستمتاع، سوف تجد أفضل الشواطئ في منطقة بورت إليزابيث وكنيسنا.

أهم الدول العربية الدافئة.. بينها مصر

دبي

لا يوجد مطر أو برد لا، وتعتبر فرصة رائعة لتنغمس في رفاهية الإمارات العربية المتحدة ومشاهدة أطول مبنى في العالم.

المغرب

فاس ومراكش من أكثر المدن التي يوصى بها لتستمتع بدفء شمال أفريقيا؛ إذ ستدهشك الحياة، وأسواقها المتنوعة وجمال المدن.

مصر

يعتبر الشتاء من أفضل الأوقات لزيارة مصر؛ إذ ترتفع درجات الحرارة في الصيف نوعا ما، فهو جو مناسب لزيارة الأقصر وأسوان، واكتشاف الحضارة المصرية القديمة والإبحار في نهر النيل وزيارة الأهرامات العظيمة.

الأردن

تعتبر وجهة دافئة للهروب إليها خلال فصل الشتاء، خاصة لمن يبحثون عن الشمس والبحر والصحراء؛ إذ يمكنك زيارة مدينة البتراء الشهيرة والصحراء الحمراء بوادي رم.

تونس

يمكنك أن تستفد من المناخ المعتدل لتونس في اكتشاف شواطئها، أو بزيارة المدينة القديمة أو الذهاب في رحلة إلى الصحراء الكبرى، ميزة أخرى لهذه الوجهة هي أن إجازات أعياد الميلاد تعتبر موسمًا منخفضًا في السعر، لذا ستكون الرحلة رخيصة.