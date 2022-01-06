مها أبو عوف وعمر خورشيد.. قصة حب تحدت فارق السن ورفض شقيقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ثلاثة رجال كانوا في حياة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، توفي الأول قبل مرور عام واحد على زواجهما، وأنجبت من الآخر بعد 15 سنة من فقدان الأمل في الأمومة، وعاشت مع الأخير حتى أيامها الأخيرة إلى أن فارقت الحياة اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد معاناة مع السرطان.

قصة حب مع عمر خورشيد

وعلى الرغم من أن الزوج الأول لم تعش معه سوى عام واحد، إلا أنه قصة الحب الأكبر في حياة مها أبو عوف، خاصة أنه كان الموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، الذي تتهافت عليه النساء لوسامته وأناقته وسطوع نجمه، إذ تزوجا عام 1981، بعد رفض من شقيقها عزت أبو عوف؛ لفارق السن الكبير بينهما، مع العلم أنه تربطه صداقة وطيدة به؛ نظرًا لعملهما معًا بالموسيقى.

غموض حادث وفاة عمر خورشيد

اقنعت مها أبو عوف، شقيقها «عزت» بأنها تحب عمر خورشيد، على الرغم من فارق السن بينهما، ليضطر أخيها للموافقة على الزيجة التي لم تستمر سوى عام واحد؛ إذ تعرض عازف الجيتار إلى حادث تصادم بسيارته، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى، تلك الواقعة التي ظلت محل شك نجوم الوسط الفني، ووسائل الإعلام، وطاردتها الشائعات حول سبب الحادث الحقيقي وأنه بفعل فاعل.

ونفت مها أبو عوف، في لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، شائعة تورط أحد كبار رجال الدولة في وفاة عمر خورشيد، إلا أنها أكدت وجود لغزا لوفاته، وأنه ليس مجرد حادث تصادم: «لغاية النهاردة مش معروف إيه السبب».

آخر ليلة في حياة «العازف الوسيم»

وتحدثت «أبو عوف»، أن تلك الفترة كان نجم عمر خورشيد لامعا لأقصى حد، موضحة أنها كانت تنتظره بالمنزل لحين انتهاء عمله، ليخرجا لتناول العشاء، إلا أن مدير ملهى «لاروند» الذي كان يقدم به الموسيقار الراحل فقرته، اتصل بها ليبلغها أن زوجها تعرض لحادث تصادم، ونقل للمستشفى.

ذهبت مها أبو عوف إلى المستشفى برفقة والدتها، لتدخل الأم أولا على «خورشيد» في غرفته، ويبلغها الأطباء أنه توفي، ومع ذلك لم تخبر «مها» بما عرفته، وأقنعتها أن يذهبا لإبلاغ شقيقها «عزت» حتى يرجع معهم للمستشفى، بعدها علمت بوفاة زوجها عقب وصول أشقائه للمستشفى باكين.

مها أبو عوف: «عمر خورشيد مكنش بصباص»

«لو عرفت عمر أوي هتعرف إنه مش كده»، بهذه العبارة دافعت مها أبو عوف، عن زوجها الموسيقار الراحل، أمام الشائعات التي طاردته طوال حياته عن علاقاته الغرامية مع النساء، وربط البعض بين ذلك وحادث الوفاة باعتبار أنه مدبر: «مكنش بصباص.. وكان بيحكيلي بنفسه على الشائعات».

ووصفت مها أبو عوف، زوجها الراحل في لقاء إذاعي ببرنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي، عبر «نجوم إف إم»، قائلة: «راجل يعني إيه.. عمر خورشيد»، موضحة أنه كان يمتاز بخفة الدم، وأنهما ظلا فترة طويلة مرتبطين دون علم أحد، بسبب رفض شقيقها عزت أبو عوف زواجهما بسبب فرق السن.